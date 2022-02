Algérie: Le Président sahraoui appelle à une véritable solidarité arabe

Chahid El-Hafedh — Le président sahraoui, Ibrahim Ghali, a appelé jeudi à une véritable solidarité arabe avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour son autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental, soulignant que l'Etat d'occupation marocain représentait une grave menace à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux de la Conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui à Chahid El-Hafedh, le Président Ghali a précisé que "le peuple sahraoui hospitalier gardera à jamais dans sa mémoire collective cette louable initiative", estimant que cette conférence "nous rapproche encore plus d'un objectif qui, même s'il semble difficile à atteindre, n'est pas impossible" à la faveur du débat riche auquel elle a donné lieu autour des défis à relever et des perspectives de la solidarité arabe avec le peuple sahraoui.

Le président sahraoui a abordé, dans son allocution devant les participants à cette conférence, les développements que connaît la cause du peuple sahraoui, notamment depuis le 13 novembre 2020, lorsque "l'Etat d'occupation marocaine a violé l'accord de cessez-le-feu entre les deux armées sahraouie et marocaine. Ainsi, le peuple sahraoui fut contraint, une autre fois, comme ça s'est produit en 1975, de renouer avec la lutte armée contre l'agresseur marocain".

Le président sahraoui a condamné les tentatives de transformer la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) en "un simple outil de légitimation d'une réalité d'occupation militaire marocaine illégale de parties du territoire de la République sahraouie et la protection de toutes les pratiques agressives et coloniales de l'Etat d'occupation marocaine, comme répression, blocus, pillage, colonies et autres", estimant que "le silence international troublant", vis-à-vis des graves violations des droits de l'Homme commises par l'Etat d'occupation marocaine à l'encontre des sahraouis sans défense dans les parties occupées de la République arabe, en est la preuve.

Il a également salué le nouvel élan dans les territoires occupées et le sud du Maroc, à l'instar de ce qui se passe à Dakhla, Boudjdour, Laayoune et Smara pour rejeter les politiques criminelles de l'Etat d'occupation marocain qui, outre les enlèvements, les disparitions forcées, les assassinats et les génocides, cible les terres et les biens des citoyens sahraouis.

"L'Etat d'occupation marocain démontre qu'il constitue une menace pour la paix et la stabilité dans la région et à travers le monde, en persistant dans son expansionnisme au Sahara Occidental et en facilitant l'infiltration de ses alliés pour exécuter ses plans machiavéliques qui menacent la sécurité et la stabilité de nos peuples et de nos pays", a-t-il souligné.

Le président sahraoui a tenu à saluer les positions des pays qui soutiennent la question sahraouie et son peuple dans son combat pour l'indépendance.

Il a adressé ses remerciements et sa reconnaissance à l'Algérie, peuple et gouvernement, pour ses positions honorables.

Et de saluer la position de l'Afrique du sud, symbole de la lutte contre l'Apartheid, en faveur du combat des peuples sahraoui et palestinien pour leurs droit à l'autodétermination et l'indépendance. Le président sahraoui a remercié aussi la Mauritanie qui, rappelle-t-il, était présente dès le début de la première guerre de libération contre l'occupation.