Cote d'Ivoire: Zone de libre-échange - La secrétaire exécutive sensibilise

Le directeur de cabinet adjoint du ministère du Plan et du Développement, Pr Kouakou Clément, a reçu une délégation du Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine (Cn-Zlecaf) conduite par Fatoumata Fofana, Secrétaire exécutive, le mercredi 23 février 2022, au 16ème étage de l'immeuble Sciam, à Abidjan-Plateau.

Fatoumata Fofana a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des administrations publiques et privées initiée par le Comité national de la Zlecaf dans le but de permettre l'appropriation nationale de l'accord de création de la zone.

Ce programme d'information et de sensibilisation vise également à créer un cadre d'échange et de discussion sur le mode de collaboration nécessaire pour tirer profit du marché africain, intensifier la sensibilisation des acteurs au plan national aux enjeux, et présenter les opportunités et les défis que présente l'accord pour l'Afrique en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier.

Le directeur de cabinet adjoint s'est honoré, au nom de la ministre du Plan et du Développement, de cette visite du Cn-Zlecaf. Le Pr Kouakou Clément a rassuré ses hôtes de l'implication du ministère du Plan et du Développement pour une réussite totale de ce marché unique, tout en souhaitant une appropriation du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025 par le Cn-Zlecaf. Il a insisté, en outre, sur la nécessité de faire une étude de l'impact de la Zelcaf sur l'économie ivoirienne et de prévoir une veille stratégique dans sa mise en œuvre.

Le Cn-Zlecaf est l'organe national qui sert d'interface entre la Côte d'Ivoire et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine. Selon le Décret n°2018-514 du 30 mai 2018, cet organe est chargé de la promotion, la coordination et le suivi de la mise en œuvre au niveau national de l'Accord sur la Zlecaf.

Rappelons, par ailleurs que la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est entrée dans sa phase opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 avec le démarrage effectif des échanges commerciaux.

Aussi est-il important de mentionner qu'à ce jour cinquante-quatre (54) Etats sur les cinquante-cinq (55) que compte le continent sont signataires. Cependant, seuls trente-cinq (35) ont déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine (Ua), faisant d'eux des Etats parties à l'Accord. Erythrée reste en dehors de cette zone d'échange.