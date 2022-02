Cote d'Ivoire: Enquête d'insertion 2022 - L'Institut Européen de Coopération et de Développement présente son rapport à ses partenaires

L'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) a présenté son rapport d'enquête d'insertion 2022 a ses partenaires du secteur public et privé ce mercredi 23 février 2022.

La présentation officielle a eu pour cadre la MDE Business school de la riviera Golf. Ce rapport d'enquête s'est attelé à retracer le parcours d'insertion des jeunes diplômés des années 2017- 2018 et 2018 -2019 des filières de formation soutenues par le programme Graines d'Esperance de l'IECD. Elle avait pour objectif de connaitre la situation actuelle des bénéficiaires du programme Graines d'Esperance des filières (Électricité́ d'Équipement) ayant obtenus leur CAP en 2018 et 2019.

Ouvrant la série des allocutions, Patrick Sekongo Représentant pays de IECD a présenté l'institution qu'il dirige mais aussi le programme Graines d'Esperance. Un projet qui a pour but de répondre aux enjeux d'insertion socioprofessionnelle des jeunes par la formation professionnelle dans les métiers de l'industrie et du bâtiment afin de combler le manque de techniciens qualifiés dans ce secteur.

Poursuivant, cette tribune a été le lieu pour Céline Heitzmann, chef de projet Graines d'Esperance de présenter le bilan 2021 de son programme qui a accompagné plus de 1100 jeunes dont 390 diplômés depuis le démarrage du projet. Clôturant la série des allocutions, Martial Eyimin, Chargé de projet Orientation et Emploi a fait la synthèse du rapport d'enquête 2022.

Il en ressort que 87% des apprenants ayant obtenus leur CAP en 2017- 2018 et 2018 -2019 dans les filières de formation soutenue par le programme Graines d'Esperance sont dans une situation positive d'insertion. Poursuivant, il a fait noter que 34% des apprenants sont en situation d'auto-emploi.

Par ailleurs, il a fait savoir que 70% des apprenants sont satisfaits de leur situation. La rémunération moyenne des anciens diplômés est de 88286F CFA soit 47% supérieur au smic. Terminant, 47% des enquêtés envisagent démarrer une activité entrepreneuriale.

A ce propos, la présentation du rapport d'enquête d'insertion 2022 a été le lieu de deux panels qui avaient pour thème " réduire les écart emploi-formation : la place centrale des entreprises et " les jeunes électriciens et l'entrepreneuriat : défis et enjeux. Ils ont pour intervenant des acteurs du secteur éducation/formation ainsi que des chefs d'entreprises.

Notons que depuis sa création en 1988, l'IECD accompagne le développement humain et économique des pays où il intervient. L'IECD fonde son action sur une approche complète de la personne. Car, il en est convaincu, des personnes bien formées sur le plan académique, technique, social et humain construiront un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille, mais aussi pour leur communauté et plus largement pour la société.