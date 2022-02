Congo-Brazzaville: Disparition - Ya Jo, le ténor du barreau de Pointe-Noire, s'en est allé

Comme dans un dernier effet de manche, Me Joseph Milandou a tiré sa révérence le 4 février 2022, à l'âge de 76 ans. Il convient de saluer dans nos colonnes la mémoire d'un ténor du barreau, aujourd'hui disparu.

Oui, hélas, comme le surnommaient ses proches, Ya Jo le baobab est tombé, laissant derrière lui une vive et profonde émotion pour celles et ceux qui eurent le privilège de partager avec lui quelques instants de sa vie. La vie ? Il savait la prendre du bon côté, souvent avec malice, toujours avec intelligence.

Après de brillantes études au Congo Brazzaville, puis à Paris et Poitiers, en France, le jeune Joseph Milandou se liera d'amitié, à la fin des années 1970, avec Jean Martin Mbemba, également étudiant en droit et président de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Rejoignant le barreau de Brazzaville le 23 janvier 1982, Joseph Milandou sera le sixième avocat d'origine congolaise inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Congo après Aloïse Moudileno Massengo, Alexis Bob Dia Massemba, Martin Mbemba, Julien Matongo et Dieudonné Ekaba Okoko.

Dès lors, Me Joseph Milandou sera de tous les grands procès. Eternel sourire en coin, ce véritable ténor des barreaux maniait l'humour comme on manie une arme de précision. Ses envolées oratoires n'avaient aucune égale en la matière. Empreint d'une grande pédagogie, le style de Ya Jo était inimitable et ce qui pouvait de prime abord vous paraître compliqué se muait en un cours de droit simplifié aux yeux des justiciables. Alors, si certains allaient voir une pièce de théâtre, d'autres préféraient aller voir plaider Ya Jo et c'était au fond un spectacle du même genre. Un spectacle où le ténor endossait une panoplie d'acteur dans le rôle principal de judicieuses mises en scène qu'il orchestrait de lui même.

Dans l'avalanche des condoléances publiées sur les réseaux sociaux, on retiendra celle d'un certain Rost Clik témoignant ainsi : " Quelle triste nouvelle. De 15 à 17 ans, j'étais cet adolescent assis au Tribunal de Dolisie, ne ratant aucune des audiences pour venir assister à vos plaidoiries. Je rêvais d'être avocat, comme vous, vous le Killian Mbappé du barreau. Vos envolées, vos emportements sincères ou surjoués, vos illustrations rigolotes qui amusaient l'auditoire nous rappelaient le droit. Vous aurez été un modèle pour moi et pour bien d'autres ". C'est dire toute l'aura qu'aura dégagé Joseph Milandou.

Mais Me Milandou n'aura pas été qu'un modèle dans l'art d'exercer son métier. Ceinture noire de karaté, il cultivait également le goût des arts martiaux, rendant parallèlement grâce à Dieu à la paroisse Saint Jean-Bosco de Pointe-Noire dont il dirigeait la chorale. Le corps de ce ténor du barreau sera de retour le samedi 27 février 2022 à Pointe-Noire et nul doute, qu'en présence de sa famille et de ses proches, il y aura foule pour un dernier témoignage d'affection à Ya Jo.