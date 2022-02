Algérie: Goudjil - "L'Algérie sera toujours debout et aura son mot à dire"

Alger — L'Algérie "sera toujours debout et aura son mot à dire" dans les fora internationaux, a affirmé jeudi le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, appelant les Algériens à "s'unir face aux dangers qui guettent le pays".

"L'Algérie sera toujours debout et aura son mot à dire dans les fora internationaux malgré les difficultés", a affirmé M. Goudjil dans une allocution prononcée à l'occasion de son plébiscite en tant que président du Conseil de la nation pour la 9e législature (2022-2024), après validation de la qualité des membres élus et désignés du Conseil.

Dans ce sillage, il a appelé les Algériens à "s'unir face aux dangers et menaces qui guettent le pays".

M.Goudjil a rappelé également la dernière visite du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Qatar et Koweït ainsi que l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans les deux pays, ajoutant que "cela ne fera que renforcer notre fierté d'appartenir à l'Algérie".

Concernant les attaques qui ciblent l'Armée nationale populaire (ANP), M. Goudjil a fait savoir que "cette armée est la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et occupe une place de choix dans les cœurs des Algériens", insistant sur "l'importance" de préserver l'Institution militaire "garante de l'indépendance du pays et protectrice de ses frontières".

Compte tenu de l'importance de la diplomatie parlementaire pour faire entendre la voix de l'Algérie à l'échelle internationale, M. Goudjil a mis l'accent sur la coordination entre les deux chambres du Parlement à tous les niveaux en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères sous la conduite du Président Tebboune.

Le président du Conseil de la nation a évoqué le processus d'édification institutionnelle et l'approfondissement de l'exercice démocratique après l'arrivée au pouvoir du Président Tebboune.

"Il faut explorer la nouvelle Constitution pour comprendre l'Algérie nouvelle et son avenir ...", a-t-il dit.

Appelant au respect de l'Etat et de ses institutions et à faire preuve de la culture de l'Etat à tous les niveaux, M. Goudjil a déclaré: "Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser cet objectif et nous avons au Parlement de grandes missions à accomplir, à commencer par les collectivités locales (code communal et de wilaya), en vue de soutenir les institutions de l'Etat et donner le véritable concept à l'exercice de la responsabilité au double plan local et national".

Au terme de son allocution, le président du Conseil de la nation a tenu à remercier les membres du Conseil pour la confiance qu'ils ont placée en lui, qualifiant cette confiance de "fierté et de grande responsabilité qu'il faut assumer en donnant à la démocratie son véritable concept au niveau local (révision du code communal et de wilaya).

Le Conseil de la nation avait validé, jeudi, les nouveaux membres (élus et désignés) pour la neuvième législature (2022-2024), au nombre de 93 dont 25 désignés dans le cadre du tiers présidentiel.

Le Front El Moustakbal et le Mouvement El Bina El Watani ont obtenu chacun 5 sièges, suivis du Front des forces socialistes (FFS), d'El Fadjr El Djadid et du parti Sawt Echaab avec deux sièges chacun.

Le parti Tadjamaoua Amal Djazaïr (TAJ) et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) ont remporté chacun un (01) siège.