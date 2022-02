Congo-Brazzaville: Concours de droits de l'homme Nelson-Mandela - L'appel à candidatures est ouvert

Ouvert aux étudiants du premier cycle et de maîtrise du monde entier, le concours de procès est le plus grand rassemblement d'étudiants, des académiciens et des juges autour du thème des droits de l'homme en Afrique.

Le concours mondial de plaidoirie des droits de l'homme Nelson-Mandela est un concours de plaidoirie en droit international des droits de l'homme. Ouvert aux étudiants de toutes les universités du monde, il comprend une phase écrite après laquelle les cinquante équipes ayant obtenu les meilleures notes seront sélectionnées pour les rondes orales. Les équipes plaideront une hypothétique affaire sur les questions de droit international des droits de l'homme, comme si elles étaient devant une hypothétique de la cour mondiale des droits de l'homme, sur la base de la charte internationale des droits de l'homme.

Dans le cadre préliminaire, les étudiants soumettront des arguments pour un cas hypothétique qui seront évalués par un panel d'experts. Les dix meilleures équipes de chaque région des Nations unies seront ensuite invitées à participer aux phases pré-finale et finale du concours à Genève. A cette phase, les équipes doivent débattre des deux côtés de l'hypothèse, le demandeur et le défendeur devant un "banc" d'experts des droits de l'homme. Les deux meilleures équipes iront à la phase finale, présidée par des juges des concours et tribunaux internationaux.

Par ailleurs, comme l'indique le communiqué des organisateurs, cette quatorzième édition adopte un format hybride. Les épreuves préliminaires se tiendront en ligne du 20 au 31 mai et la finale du 18 au 21 juillet en présentiel au Palais des Nations unies à Genève, en Suisse. Les épreuves se dérouleront en français, en anglais et en espagnol. Les candidats à ce concours sont priés de contacter les organisateurs sur le site internet eduardo.kappelo@up.ac.za