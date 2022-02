Congo-Brazzaville: Journalisme - BBC Word News lance le Prix Komla-Dumor 2022

Komla Dumor était un journaliste d'Afrique dont la passion était de raconter des histoires du continent avec intégrité. Un héritage que la chaîne de télévision BBC veut perpétuer à travers le prix décerné aux journalistes africains.

Le prix BBC World News Komla-Dumor sera, en effet, décerné à une personne exceptionnelle vivant et travaillant en Afrique, qui combine de solides compétences en journalisme et un talent exceptionnel pour raconter des histoires africaines avec l'ambition et le potentiel de devenir une star du futur.

Pour postuler, le candidat doit vivre et travailler actuellement en tant que journaliste en Afrique, avoir des excellentes compétences en journalisme, y compris dans les médias numériques et sociaux ; une expérience en radiodiffusion ainsi qu'une excellente voix de diffusion et de solides compétences en présentation avec la capacité de jouer au microphone avec brio.

La capacité d'identifier et de présenter une idée d'histoire africaine originale et forte, alignée sur les directives éditoriales de la BBC, la connaissance et compréhension étendues et à jour du continent africain, y compris la politique, les affaires, la culture, l'histoire et le sport, puis la maîtrise de l'anglais comme première langue ou langue équivalente font également partie des critères de sélection.

Le lauréat recevra une opportunité de formation et de développement unique avec la BBC à Londres, à partir de début septembre prochain et pendant trois mois. En travaillant avec des équipes de BBC News, le gagnant produira une histoire africaine pour la BBC et fera partager son histoire et sa voix à travers le continent et le monde. Les candidats seront soutenus par un mentor de haut niveau de la BBC et suivront des cours dispensés par le département de formation de classe mondiale de la BBC, la BBC Academy.

La BBC paiera les vols du gagnant à destination et en provenance du Royaume-Uni ainsi que son visa. La chaîne organisera et paiera également l'hébergement du gagnant à Londres pendant son stage. Ce dernier recevra 2 000 £ par mois, pour le placement de trois mois afin de couvrir ses frais de subsistance et un paiement unique de 5 000 f à titre de contribution à la perte de salaire dans son pays d'origine.

" Nous voulons attirer le plus large éventail de personnes talentueuses pour faire partie de la BBC que ce soit pour contribuer à notre programmation ou à notre large éventail de rôles hors production. Plus notre main-d'œuvre est diversifiée, plus nous sommes en mesure de répondre et de refléter nos publics dans toute leur diversité ", a indiqué l'organisateur de la compétition avant de préciser : " Nous nous engageons à respecter l'égalité des chances et accueillons les candidatures individuelles, quels que soient leurs âge, sexe, origine ethnique, handicap, orientation sexuelle, religion et/ou leurs convictions. Nous considérerons les demandes de travail flexibles pour tous les rôles, à moins que les exigences opérationnelles ne s'y opposent. "

Né en octobre 1972 à Accra au Ghana, Komla Dumor est mort à Londres en janvier 2014. C'était un journaliste spécialiste de l'Afrique. À la fin de sa carrière, il présente le journal et l'émission Focus on Africa, sur BBC World News.