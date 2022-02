Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " This Hustling World " de Gyedu-Blay Ambolley

En 1975, Gyedu-Blay Ambolley signe un album explosif qui contient des morceaux incontournables à l'instar de " This Hustling World ".

Paru en 1975 sous les auspices d'Ebow Taylor en format 33 tours sous la référence EBL 6133, l'album intitulé " Simigwa " fut une véritable réussite tant artistique que commerciale. Rappelons qu'en 1973, Ambolley sortait son premier single dont le titre fut " Simigwa-du " et qui recolta un succès fulgurant. Dès lors, " Simigwa " est devenu une danse dont le succès avait atteint tous les coins du Ghana. Ambolley était alors appelé " Simigwa man ". De plus, un nouveau genre musical avait vu le jour : le " Simigwa ".

" This Hustling World " peut approximativement être traduit par " Ce monde est agité ", " Ce monde est changeant ". Dans cette œuvre musicale, l'auteur nous exhorte à ne pas se moquer des amis au moment où ils traversent les moments difficiles. " La vie est comparable à l'argent, elle change de main ", quelle que soit la position que nous occupons dans la société, sachons respecter nos amis, nos frères, etc., car nul ne sait de quoi sera fait demain. Cela fait plus de quatre décennies aujourd'hui et ce message reste toujours d'actualité.

Le collectionneur des disques vinyles, Florent Mazzoleni, a écrit à la page 24 de son ouvrage " Africa 100 ", à propos de cet album : " Ces six chansons dressent un instantané saisissant de la société ghanéenne du milieu des années 1970, reflétant la pluralité de ses influences, du high-life classique en passant par les ballades soul ou les morceaux funk aux uppercuts rythmiques impressionnants comme le définitif "This Hustline World" " . Dans ce long play, Ralph Karkari est à la guitare basse, Frank Wireko à la guitare solo, Paul kumi à la guitare rythmique, Sammy Essifie à la batterie, Joe Ghansah aux maracas, Willie Sam exécute les congas, Nana Yaw Boakyel joue de l'orgue. Le saxophone, la flûte et la trompette sont respectivement assurés par Bobby Asiamah et Koffi Acheapong, pendant que Willie Sam, Tony Mensah, Ralph Karkari effectuent le chœur.

Gyedu-Blay Ambolley naquit en 1947 à Sekondi-Takoradi au Ghana. A l'âge de 8 ans, il est initié à la flûte. Bien après, il va apprendre d'autres instruments musicaux tels la guitare, le saxophone et bien d'autres. Ce qui fera de lui un multi-instrumentiste. Influencé par le jazz et par des musiciens comme Sammy Lartey et Ebo Taylor, il infusera le high-life à d'autres courants musicaux. En 2002, il reçoit, à Los Angeles, le prix Afrikan Music Award et le prix Malcom X Music Award. Il a enregistré de 1975 à 2018 douze albums.