Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Sarafina " de Darrell Roodt

Avec une histoire partagée entre colonisation, esclavagisme, conflits armés, pillage, pauvreté... , le continent africain a longtemps été marqué par des faits qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de ses fils. En portant à l'écran un pan de la période " apartheid ", "Sarafina" se veut à la fois une œuvre archiviste et instructive.

Comédie musicale franco-britannico-américano-sud-africaine réalisée par Darrell Roodt et sortie en 1992, " Sarafina " est un film qui se déroule en Afrique du Sud et qui raconte l'histoire de ce pays, à la veille de la libération de Nelson Mandela. " En 1976, Etat d'urgence en Afrique du Sud. Treize ans de résistance commencent pour les écoliers. 750 tués, 10 000 détenus. Ce film leur est dédié ". C'est sur ces mots que débute le film.

Ce long-métrage montre le rôle important qu'ont joué les enfants dans la lutte contre l'apartheid. En effet, dans le film, nous y voyons Sarafina, jeune fille noire rêvant de devenir une star hollywoodienne. Mais dans un Soweto en plein apartheid, les enfants pensent beaucoup plus à venger le peuple brimé. Sa quête de réussite et de liberté va la rapprocher de son professeur, Mary Masembuko, qui lui ouvrira l'esprit sur la situation de son pays en vue d'appréhender l'histoire d'une manière totalement différente et positive. S'ensuit une série d'événements qui la conduisent en prison et qui la poussent à grandir. Avec force et courage, la jeune fille contribuera à la liberté du peuple noir face aux colonisateurs, malgré la frayeur qu'affichaient les Sud-Africains à l'époque.

Le récit est poignant, les témoignages révoltants, au point où on a envie de clamer : " Plus jamais ça ". Sarafina dénonce avec vaillance l'injustice sociale et raciale, tout en mettant en lumière des héros incroyables, voire méconnus de l'apartheid. Il invite le spectateur à porter le regard sur un sujet sensible, mais avec une bonne d'ose d'instruction et d'humour sur ce pan de l'histoire. Une manière de raconter un passé douloureux afin que l'avenir en prenne une autre couleur, plus joviale et saine. Ce film, c'est aussi le rêve d'une jeunesse qui ose se défaire des clichés sociaux pour enfin croire en un lendemain radieux. L'un des mérites qu'on octroie également à ce film proche de la réalité c'est la manière dont il met superbement en lumière certaines évidences des années 1980-1990 et la culture sud-africaine. Ce, à travers la danse, la musique, le style vestimentaire, le paysage et les mentalités.

Avec un casting stratégiquement réfléchi mettant au-devant de la scène des figures féminines dont le parcours et le talent inspirent le respect comme Leleti Khumalo, Whoopi Goldberg, Miriam Makeba, "Sarafina" a connu une renommée internationale.