Afrique: La transformation économique des médias audiovisuels au cœur des entretiens entre la HACA et la HAPA

L' évolution du modèle économique des médias audiovisuels et les démarches d'accompagnement de cette évolution aussi bien par les régulateurs que par les pouvoirs publics, ont été au cœur des entretiens tenus le 22 févier 2022 à Rabat entre les responsables de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et une délégation de haut niveau de la Haute autorité de la presse et l'audiovisuel (HAPA) de la République Islamique de Mauritanie.

La délégation mauritanienne conduite par le président de la HAPA, Houssein Ould Meddou, et composée également de Sid'Ahmed Ould Dechagh et Sidi Mohamed Ould Mohamed Elmehdi, respectivement secrétaire général de la HAPA et membre du Conseil, effectue du 22 au 25 février courant une visite de travail au Maroc à l'invitation de Latifa Akharbach, présidente de la HACA.

Lors de la réunion bilatérale à laquelle ont également pris part Benaïssa Asloun, directeur général de la HACA, plusieurs sujets ont été passés en revue, dont notamment l'évolution connue par la HAPA en matière de positionnement institutionnel et d'organisation de ses différentes missions, les nouvelles questions prioritaires dans l'agenda des deux instances de régulation, ainsi que les pistes à explorer pour relancer le partenariat bilatéral.

Les deux instances de régulation ont également fait le point sur l'état de l'exploitation de la solution logicielle de monitoring des programmes audiovisuels, HACA Media Solutions (HMS), développée par l'expertise propre de la HACA et mise à disposition de l'instance mauritanienne depuis 2013.

Par ailleurs, Mme Akharbach, viceprésidente en exercice du Réseau des Instances africaines de régulation de la communication (RIARC), a saisi l'occasion de cette visite pour exposer à son homologue mauritanien les principales décisions prises lors de la dernière réunion du Comité d'orientation de cette plateforme continentale tenue à Yaoundé la semaine dernière, et dont le prochain grand rendez-vous que constitue la Conférence des présidents des Instances de régulation de la communication d'Afrique se tiendra au Maroc courant 2022.

Les deux présidents se sont également concertés à propos des grandes questions à l'ordre du jour des agendas des autres réseaux de coopération de régulateurs au sein desquelles ils sont membres actifs tels que le réseau francophone (REFRAM), le réseau méditerranéen (RIRM) ou encore le Forum des régulateurs audiovisuels des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (IBRAF).

Le programme de la visite de la délégation mauritanienne prévoit également des réunions de travail avec les directions-métier de la HACA, afin de s'enquérir du modèle de régulation de l'audiovisuel marocain dans ses aspects institutionnels, juridiques, opérationnels et techniques.

La délégation de la HAPA s'entretiendra également avec son Salim Cheikh, directeur général de 2M, lors d'une visite prévue au siège de cette chaîne. Cette rencontre sera une occasion pour présenter l'expérience de l'opérateur public en matière d'adaptation aux grandes transformations connues par les écosystèmes médiatiques.