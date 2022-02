Congo-Brazzaville: Patrimoine - Trois ambassadeurs pour porter l'étendard de la culture congolaise

Après Maître Gims et son frère Dadju en janvier, Koffi Olomide a également a été promu, au cours de ce mois, au rang d'ambassadeur de la culture congolaise par le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi.

Les trois artistes s'engagent à représenter valablement la culture dans leur pays et au-delà de ses frontières. " Nous avons une carte majeure à jouer en tant qu'ambassadeurs de cette culture d'autant plus que notre pays et sa musique sont immortalisés par l'Unesco ", a fait savoir Maître Gims.

Maitre Gims et Dadju ont manifesté leur volonté de s'investir dans la mise en place des infrastructures culturelles adéquates en RDC. " Il n'est pas normal que le manque d'infrastructures appropriées se fasse remarquer à Kinshasa et Lubumbashi, par exemple. Grâce à nos connexions, nous pensons amener à Kinshasa plusieurs artistes de grande renommée ", a ajouté l'ancienne tête d'affiche du groupe de hip-hop français, Sexion d'assaut.

Pour sa part, Koffi Olomide a eu une pensée pieuse pour ses confrères disparus. " Je suis ému. Je remercie le chef de l'Etat. Des artistes beaucoup plus valeureux que moi n'ont pas eu cette chance. Je partage cet honneur avec Papa Wemba, Madilu, Tabu Ley, Franco, Emeneya, Pepe Kallé, Abeti Masikini et bien d'autres artistes ", a-t-il indiqué. Le chanteur et producteur congolais souhaite désormais renconter ses deux homolgues pour une première réunion stratégique.