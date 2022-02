Congo-Brazzaville: Intelligence artificielle - Le Centre africain de recherche a ouvert ses portes à Brazzaville

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a lancé officiellement, le 24 février, les activités du Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria). Logé à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, le Caria est consacré à la recherche sur l'homme et à l'utilisation de la technologie pour le développement socio-économique.

Les locaux dédiés à la recherche artificielle sont équipés de deux salles à usage de laboratoire de recherche de pointe, avec des équipements informatiques de dernière génération facilitant le suivi des enseignements en ligne via la plateforme e-learning. Au moins six projets de recherche sont prévus pour l'année 2022-2023, à savoir le réseau de neurones ; la vision par ordinateur ; la machine learning ; la réalité virtuelle et augmentée ; le traitement du langage naturel ; la robotique et l'automatisation industrielle ainsi que l'informatique génétique.

Il s'agit du tout premier centre de ce genre en République du Congo et l'un des premiers sur le continent. La vocation de ce Caria, a indiqué le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, est d'améliorer le paysage actuel de la recherche en intelligence artificielle au Congo et en Afrique ; d'explorer le potentiel de la filière et les effets transformateurs sur les finances, la santé, l'agriculture, les transports, l'environnement, les mines, l'énergie, les télécommunications, etc.

L'établissement permettra également d'explorer de nouveaux domaines de recherche en intelligence artificielle au service de l'homme, calcul génétique ; vision par ordinateur et la reconnaissance faciale et des formes, la robotique. Il va orienter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour promouvoir le développement économique et social du pays, promouvoir une collaboration étroite entre le monde universitaire et les industries de transformation dans ce domaine, y compris contribuer à consolider la coopération internationale pour un accès inclusif aux innovations numériques.

Trois cycles de formation sont proposés au programme de cette année, à savoir la licence, le master et le doctorat. Le centre offre aussi des formations certifiées en ligne pour les jeunes africains, a assuré le gouvernement, ainsi qu'un programme d'initiation à la robotique et intelligence artificielle à travers la classe verte destinée aux élèves des cycles primaire et secondaire.

" Les conditions d'accès au Caria seront définies par voie réglementaire après cette phase de lancement. L'objectif principal de cet établissement est d'entreprendre des recherches de pointe sur l'intelligence artificielle en se concentrant sur une approche centrée sur l'homme afin de maximiser les avantages et de contrer les défis du développement ", a indiqué Léon Juste Ibombo.

Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, le Caria contribuera à l'essor du numérique et à la croissance en Afrique, a estimé Vera Songwe, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Dans un élan de plaidoyer, celle-ci a appelé les autorités à améliorer l'accès à l'internet pour les jeunes, en termes de coût et de qualité de connexion.

À signaler que la cérémonie du lancement du Caria s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des ministres des Télécommunications de la République démocratique du Congo et du Bénin, des partenaires au développement, des autorités locales...