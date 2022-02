Sénégal: Yali-Dakar - Les candidatures pour l'année 2022 ouvertes

Le programme Young African Leaders Initiative (Yali)- Dakar vient de lancer ses candidatures. Cette année, deux formations seront proposées dans les domaines de l'entrepreneuriat, du management public et du leadership. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 mars prochain.

S'agissant des formations, celle en management public s'adresse aux fonctionnaires, aux contractuels de l'Etat, aux employés du secteur privé ou aux agents de l'administration décentralisée, ainsi qu'aux porteurs d'un projet ou idée de projet dans le secteur public. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, il concerne les porteurs de projet business et les entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Enfin, la formation sur le leadership cible, quant à elle, les porteurs de projet dans l'engagement citoyen, les leaders de club de jeunes, d'associations, d'organisations à but non lucratif, d'ONG ou d'organisations de la société civile et des entrepreneurs sociaux.

En effet, une formation hybride se déroulera sur cinq semaines avec deux semaines de formation en ligne suivie de trois semaines de formation en présentiel à Dakar, au Sénégal. La formation à distance par contre se déroulera sur huit semaines entièrement en ligne et de manière asynchrone.

Le programme est ouvert aux ressortissants de vingt-cinq pays africains, à savoir le Congo, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, les Comores, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, Maurice, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, les Seychelles, le Tchad et le Togo.

Sont concernés par ce programme les jeunes âgés de18 à 35 ans et ayant un potentiel en leadership. Pour postuler, les candidats doivent être capables de lire et d'écrire en français, avoir un passeport ou une pièce d'identité en cours de validité, avoir accès à Internet et à un outil informatique, et être disposés à mettre les compétences reçues pendant la formation au service de leur pays et/ou de leur communauté. https://www.yaliafriquedelouest.org/registration/public/index.php/user/signup

En rappel, le programme Yali est une initiative du gouvernement américain qui appuie les jeunes africains dans leur volonté de prendre en charge la transformation socioéconomique de leur continent. Lancé grâce au soutien de l'USAID, de la Fondation MasterCard et du Centre africain d'études supérieures en gestion, le programme vise à doter les participants de compétences nécessaires pour résoudre les problèmes de développement en Afrique, et prioritairement ceux en rapport avec la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, ainsi que la croissance et la prospérité.