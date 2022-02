Congo-Brazzaville: Spectacle - Des humoristes congolais en scène le 26 février

Cinq artistes comédiens congolais, regroupés autour de Ghislain Sakila Milandou dit " Zedem ", vont animer un spectacle en prélude à la Journée nationale du rire (Jonari).

Sur le thème " L'humour dans l'amour, l'amour dans l'humour ", le spectacle rassemblera des grandes figures du théâtre congolais telles que Germaine Ololo, Nkaba Ndoudi, Stéphanie Bluetooth, Juste Parfait, les sapeurs du rire, Ririclo, Merlin Bouton.

Leurs sketches sur la vie quotidienne des Brazzavillois et leur sens de l'autodérision font mouche. Habitués ces dernières années à assurer les premières parties, lors des rencontres du rire, ces humoristes congolais prennent de la hauteur.

Durant des heures du spectacle, le rire battra son plein et aura non seulement pour objectif de divertir le public, mais surtout de lui partager des valeurs et astuces pour être un peu plus efficace et heureux dans leur profession. En effet, ce spectacle entend emmener le public à un style équilibrant la vie professionnelle, la vie personnelle et la productivité mentale.

Ce spectacle sera organisé en prélude à la Jonari qui se tient chaque année depuis 2015. L'idée de cet événement est venue du constat à travers lequel les humoristes congolais ne bénéficient pas assez de visibilité. Jonari valorise et professionnalise le métier d'humour au Congo en visant la promotion du talent national.