Congo-Kinshasa: Grands-Lacs - Kinshasa a abrité la réunion du mécanisme régional de paix

La 10e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région s'est tenue, le 24 février à Kinshasa, en présence des présidents Félix Tshisekedi, l'hôte du sommet; Denis Sassou N'Guesso du Congo; Yoweri Museveni d'Ouganda; Faustin Archange Touadéra de Centrafrique; Evariste Ndayishimiye du Burundi; Joao Lourenço d'Angola, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et le président de la commisssion de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat.

Mis en place en 2013 à Addis-Abeba, en Ethiopie, ce mécanisme concourt à la stabilité de la RDC confrontée aux groupes rebelles dans l'est et de la Région des Grands Lacs. Dans le bilan qu'il a dressé de son mandat à la tête de l'instance, le président Yoweri Museveni a évoqué les difficultés qui entravent la bonne marche de celle-ci. Son successeur pour un an, Félix Tshisekedi, s'est engagé à mobiliser ses pairs pour relancer le mécanisme dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.