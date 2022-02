Congo-Brazzaville: Concours Mode durable - Les marques africaines invitées à postuler

La Banque africaine de développement (BAD) a récemment lancé la deuxième édition du concours en ligne de mode durable destiné aux créateurs africains de mode durable et circulaire.

La deuxième édition du concours en ligne de mode durable s'inscrit dans le cadre de l'initiative " Fashionomics Africa " de la BAD qui vise à accroître la participation de l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales de l'industrie du textile et de la mode. Elle s'adresse aux start-up et aux entrepreneurs africains du secteur du textile, de l'habillement et des accessoires ayant mis en œuvre des mesures respectueuses de l'environnement, de la durabilité et de l'économie circulaire, au cours des cinq dernières années. En effet, l'événement met à l'honneur les marques africaines de mode qui feront évoluer la façon de produire, d'acheter, d'utiliser et de recycler les créations de la mode et qui encouragent un changement plus durable des modes de consommation.

Selon la BAD, l'industrie du textile et de la mode représente de 2 à 8 % environ des émissions mondiales de carbone. D'après le Programme des Nations unies pour l'environnement, ce secteur est le deuxième plus grand pollueur industriel au monde après le secteur pétrolier. Cependant, cette industrie génère également de nombreux emplois, d'importantes recettes en devises et des produits essentiels au bien-être humain.

" La durabilité, c'est le présent, pas un futur lointain ni même un futur proche. C'est ici et maintenant, et il est vital d'ouvrir les yeux sur ce que l'industrie de la mode a déjà à offrir. En exploitant les ressources existantes du secteur, nous promouvons la circularité au niveau le plus fondamental ", a indiqué Amel Hamza, directrice par intérim du département femmes, genre et société civile de la BAD.

Amel Hamza estime qu'à travers cette deuxième édition du concours Fashionomics Africa, la Banque continuera à mettre en lumière l'ingéniosité dont les créateurs de mode africains font constamment preuve en s'appuyant sur la force de leur culture et de leur patrimoine.

En effet, outre la récompense de 6000 dollars prévue qui sera répartie entre les trois finalistes, le meilleur design durable, quant à lui, recevra un certificat et présentera sa création en participant à des événements en ligne tout en partageant des idées sur les principaux défis de durabilité auxquels le secteur est confronté.

Pour postuler, les candidats doivent être âgés de 18 ans et plus ; avoir lancé des entreprises dans le domaine de la mode avec un effectif maximum de cinquante employés. En ce qui concerne les qualifiés, ils soumettront des photos de leurs produits, détailleront leur modèle économique durable et expliqueront en quoi leurs start-up sont innovantes et respectueuses de l'environnement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er mars prochain.

Notons que le concours sur la mode durable est organisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l'environnement, la Parsons School of Design, l'agence de conseil stratégique et de communication BPCM et la Fondation Ellen MacArthur.