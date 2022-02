Sénégal: Basket Éliminatoires Mondial 2023 - Sénégal-Egypte en ouverture ce vendredi à Dakar Arena

Les Lions du Sénégal qui ont débuté, lundi dernier, leur préparation au niveau du stadium Marius Ndiaye, ont rejoint Dakar Arena depuis hier. Une séance d'entrainement y est prévue aujourd'hui avant le match d'ouverture contre l'Egypte ce vendredi à 19 h, comptant pour la deuxième fenêtre des Eliminatoires du mondial Fiba 2023 Zone Afrique.

Le Sénégal fera face à l'Egypte, ce vendredi, à 19 h, à Dakar Arena, lors de la première journée de la deuxième fenêtre des Eliminatoires du mondial 2023 Zone Afrique. Et pour ce faire, les Lions ont délocalisé leur préparation dans ce temple du sport. Et au niveau de la " tanière " de basket, tout est fin prêt pour aller à l'assaut des Egyptiens. Seulement, la Direction technique nationale informe que le Sénégal n'aura pas la meilleure équipe possible pour ce tournoi du fait des nombreuses absences de joueurs évoluant en Nba et Euroligue. Ainsi, le sélectionneur adjoint Mamadou Guèye dit " Pabi " devra se contenter de ses 15 joueurs convoqués dont 8 ayant participé à l'Afrobasket 2021 au Rwanda. Même si l'objectif consiste, pour le technicien adjoint national, à remporter les trois matches au programme du Sénégal.

Après le football, les supporters devront pour pousser les Lions à réussir un meilleur tournoi à domicile. La Fsbb a d'ailleurs sonné la mobilisation des supporters qu'elle appelle à se rendre massivement dans le nouvel antre des Lions. Dans ce cadre, un dispositif de transport en commun, avec les bus de la société nationale, est annoncé partout à travers les terminus afin de faciliter le déplacement vers Dakar Arena.

La deuxième fenêtre des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde Fiba 2023 va durer trois jours (25-27 février 2022). Les sélections des autres pays rivaliseront dans le nouveau temple du sport, Dakar Arena.

Huit équipes composant les Groupes B et D s'affronteront pour décrocher les six places qualificatives pour le dernier tour des qualifications de la zone Afrique. Inauguré en 2019, Dakar Arena organise ainsi sa deuxième compétition après la Fiba Women's AfroBasket qui s'est tenue dans la même année.

À noter que la première fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du monde Fiba 2023 avait eu lieu en novembre 2021 dans la ville de Benguela (Angola).

Les trois meilleures équipes des Groupes A, B, C et D se qualifieront pour le second tour des éliminatoires Zone Afrique (Groupes E et F) qui se déroulera en août 2022. Les deux meilleures de chacun des deux groupes et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour aller représenter l'Afrique au tournoi mondial de 2023, co-organisé par l'Indonésie, le Japon et les Philippines.

Brancou Badio parmi les huit joueurs les plus attendus du tournoi

À j-2 (25-27 février) de la deuxième fenêtre qualificative des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde Fiba 2023, Fiba Afrique a publié la liste des huit basketteurs à suivre lors de ce tournoi prévu à Dakar Arena. Brancou Badio (Sénégal), Joel Ntambwe (R.D. Congo), Haytham Khalifa (Égypte), Mourad El Mabrouk (Tunisie), Landry Nnoko (Cameroun), Olivier Shyaka (Rwanda), Nuni Omot (Soudan du Sud) et Joel Awich (Kenya) sont très attendus.

La deuxième fenêtre qualificative des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde Fiba 2023 est prévue du 25 au 27 février 2022 à Dakar Arena. Dans cette compétition majeure, le Cameroun, le Rwanda, la Tunisie et le Soudan du Sud partagent le Groupe B, tandis que la République démocratique du Congo (Rdc), l'Égypte, le Kenya et le Sénégal sont dans le Groupe D. Deux poules de quatre équipes avec huit grands joueurs très attendus lors de ce tournoi, selon la Fiba. Et Brancou Badio en fait partie.

En effet, le meneur de jeu de l'équipe nationale du Sénégal a été l'une des grandes révélations de l'AfroBasket 2021. L'ancien membre du Fc Barcelona, qui a récemment rejoint les Skyliners Frankfurt, en Bundesliga allemande, a tourné avec des moyennes de 15.8 points, 5.5 assists et de 17.3 aux évaluations durant la campagne qui a vu le Sénégal monter sur la troisième marche du podium continental, en septembre dernier, à Kigali (Rwanda). Brancou Badio fait partie, du coup, des joueurs convoqués par le coach adjoint Mamadou Guèye Pabi pour la deuxième fenêtre des Éliminatoires zone Afrique.

Joel Ntambwe de la Rdc, de son côté, continue de faire ses preuves au sein de la sélection congolaise. Lors de son passage au Fiba AfroBasket 2021 avec les Léopards, il a affiché des moyennes de 4.3 points et 2.7 rebonds en 20 minutes de jeu. Haytham Khalifa de l'Égypte lui est attendu pour ses shoots à trois points. L'ailier-fort de 34 ans est l'un des rares Égyptiens, avec Youssef Shousha, Amr Gendy et Moustafa Elmekawi, à avoir participé à la Coupe du Monde Fiba 2014.

Mourad El Mabrouk de la Tunisie est également un spécialiste des tirs primés. Il est le leader de la sélection tunisienne et a joué un rôle prépondérant dans les trois sacres continentaux de la Tunisie.

Récent finaliste de la Coupe intercontinentale Fiba 2022 avec San Pablo Burgos, Landry Nnoko est devenu l'un des piliers de l'équipe nationale du Cameroun. Le joueur de 2.07 m a fait ses débuts en sélection camerounaise sénior lors des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde Fiba 2019.

Olivier Shyaka du Rwanda lui est un ailier-fort de 2.00 m. Il a été élu Mvp du dernier championnat du Rwanda, tandis que Nuni Omot du Soudan du Sud a été l'un des grands absents de la sélection sud-soudanaise lors du Fiba AfroBasket 2021. Durant les Éliminatoires du dernier AfroBasket, Omot a tourné avec des moyennes de 15 points et 2.3 rebonds en trois matches.

Joel Awich du Kenya va, à coup sûr, faire sensation à Dakar. Il tournait autour de 15 points en deux matches des Éliminatoires du Fiba AfroBasket 2021.