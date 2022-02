Sénégal: LIVRE - " Confluence : Spiritualité et Sciences... " d'Alpha Youssapha Gueye : Jonction entre Pr Cheikh Anta Diop et Cheikh Ibrahima Fall

Dans son nouvel ouvrage, l'écrivain Alpha Youssoupha Guèye revient sur la convergence entre l'œuvre de Cheikh Ibrahima Fall et celle de Cheikh Anta Diop. " Confluence : Spiritualité et sciences dans l'action de Cheikh Ibrahima Fall et la pensée de Cheikh Anta Diop " offre également une meilleure connaissance de ces deux grandes figures sénégalaises à travers leurs histoires de vie.

Tel Prométhée, la lumière spirituelle de celui qui a ouvert la voie Baye Fall et celle scientifique du parrain de la première université du Sénégal ont permis d'éclairer les allées sombres de notre époque. Source d'inspiration de leur temps et de la postérité, ils ont pu contribuer de manière profonde à redorer le blason du peuple noir, de l'Afrique dans une période de domination coloniale où le continent était relégué à la marge du monde. Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh Anta Diop constituent deux ogres du savoir que les siècles produisent très peu.

Dans son ouvrage " Confluence : Spiritualité et sciences dans l'action de Cheikh Ibrahima Fall et la pensée de Cheikh Anta Diop ", l'écrivain Alpha Youssapha Guèye revient sur les œuvres fondamentales de ces deux personnages historiques sénégalais au parcours aussi exceptionnel qu'admirable.

Il s'agit, pour lui, de lever un coin du voile sur la convergence entre ces deux météores de la pensée aux convictions communes. Y. Guèye évoque à travers deux tomes leurs contributions majeures dans l'histoire. Deux personnages singuliers aux engagements presque similaires, aux luttes qui se complètent.

" Les deux " Cheikhs " ne sont pas seulement nationalistes ni ne pourraient non plus être considérés seulement comme des intellectuels de haut niveau qu'ils étaient effectivement, mais ils ont eu le mérite, chacun en ce qui le concerne, de développer des concepts, des voies de penser et d'agir qui interpellent l'Humain, l'Africain en particulier, en quête de vérité ", rappelle l'auteur.

Un vecteur de la transformation sociale

Autre convergence dans la vie et l'œuvre des deux grands hommes, relève Alpha Youssapha Guèye : la problématique des langues nationales. Laquelle était fondamentale dans le processus de décolonisation de l'esprit. Foncièrement enracinés, ils maîtrisaient parfaitement tous leur langue (wolof).

Cheikh Anta Diop dans ses travaux a démontré que les langues africaines pourraient bien porter et supporter l'enseignement scientifique et philosophique. Disciple accompli de Serigne Touba Khadim Rassoul, Cheikh Ibrahima Fall, au-delà de sa grande spiritualité, avait un attachement ombilical au travail.

Toute sa vie durant, en suivant les recommandations de son guide, il a réfléchi sur un modèle de conduite qui a constitué au fil du temps une pierre angulaire dans la voie du mouridisme. Selon l'auteur, il a donné une nouvelle lecture de la soumission connue depuis le prophète Abraham, traduisant " en acte la prière sur le Prophète Mohammed (Psl) ; démontré par sa conduite l'humilité assignées aux hommes ". Ce faisant, dans son action, il a aussi rappelé la relation du Prophète avec ses compagnons...

" Loin d'être l'incarnation du " mainstream " et de la bonne pensée, Cheikh Ibrahima Fall apparaît pourtant comme une figure marquante de la revivification de l'Islam par Cheikh Ahmadou Bamba, par le travail soutenu, le service au Guide, à la communauté et un vivre ensemble basé sur la foi ", écrit Alpha Youssapha Guèye.

Maître spirituel, il a reçu la lumière de Khadim Rassoul impulsant aux fidèles la conduite à tenir. Pour Alpha, c'était un vecteur de la transformation, le guide des disciples, leur modèle pour l'amour de Dieu, de la prière, le Zikr, le travail et l'autonomie. En outre, il était aussi un pont entre la génération de Cheikh Ahmadou Bamba et celle de son fils Cheikh Mouhamadou Moustapha (premier Khalife), dans la continuité, la succession.

Ainsi, raconte-t-il, une semaine avant le repos éternel du Cheikh en 1930, Cheikh Ibrahima Fall est venu participer aux travaux de la construction du chemin de fer Diourbel-Touba.

Et la chambre " dans laquelle le Cheikh est resté avant de rejoindre Touba pour sa dernière demeure a été construite par Cheikh Ibrahima Fall ". Considéré par l'auteur comme celui qui a opérationnalisé la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, ce fervent talibé de Khadim Rassoul est né en 1855 à Ndiaby dans le Ndiambour.

Pour sa part, le Professeur Cheikh Anta Diop, né en 1923 à Caytu, dans la région de Diourbel, a très tôt su que la meilleure option pour les peuples noirs de reprendre leur suprématie pour avoir été l'origine de la plus grande des civilisations, était de s'approprier la science, le savoir " avec méthode et de détermination " ; retrouver leur conscience historique.

Après avoir démontré dans ses travaux que l'Égypte était noir, établi la parenté génétique entre les langues négro-africaines et les hiéroglyphes... , il s'est battu toute sa vie pour que l'Afrique soit au cœur des révolutions sur le plan de la production du savoir, pour l'unité et l'indépendance du continent. Dans la vision de l'égyptologue, la promotion de notre culture et du savoir devait passer ainsi par une maîtrise de nos langues nationales. Celles-ci devaient être utilisées pour l'enseignement des mathématiques, de la science de façon générale.

Restauration de la conscience historique

C'est à cette quête permanente du savoir permettant d'être au diapason de l'évolution des époques, de la modernité, du développement que Cheikh Ibrahima Fall invitait aussi les disciples. Le travail, la recherche du savoir et l'adoration de Dieu sous le guide éclairé de Serigne Touba représente le chemin qu'il a toujours emprunté ; déterminé à jamais de suivre à la lettre les recommandations de son guide éclairé. Dans sa vision du monde, c'était cela les recettes d'une vie réussie qui permet au croyant de rêver de la récompense suprême d'Allah, en l'occurrence le paradis.

Ce livre constitué autour de deux tomes participe ainsi à la " valorisation du parcours, de la démarche de Cheikh Ibrahima Fall pour qu'il continue à rester la lumière qui éclaire la voie et rappeler le rôle avant-gardiste de Cheikh Anta Diop qui a pleinement contribué à la restauration de la conscience historique des Noirs ".

À partir des œuvres de ces grandes personnalités de l'histoire, A. Y. Guèye veut interroger la relation entre " la spiritualité et la science et faire dialoguer ces deux marqueurs de l'histoire ". Dans l'ouvrage, l'auteur cherche également à rappeler le travail de Cheikh Anta Diop sur la réconciliation des Africains avec leur passé glorieux de l'Egypte.

L'écrivain Alpha Youssoupha Guèye est expert-comptable et financier et directeur associé d'une firme d'audit et de conseil basé à Dakar. Il est auteur en français et wolof.