Sénégal: Conseil des ministres du jeudi 24 février 2022 - Baisse sur les prix de denrées de première nécessité

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, ce jeudi 24 février 2022, au Palais de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat a rappelé au Gouvernement son souci permanent de soulager durablement les ménages sénégalais face à la hausse des prix des denrées de première nécessité. C'est dans cet esprit que le Président de la République a décidé de baisser les prix respectifs :

1- de l'huile de 1200 FCFA à 1100 FCFA le litre, soit une baisse de 100 FCFA par litre;

2- du riz brisé non parfumé de 15.000 FCFA le sac de 50 kg à 13.750 FCFA, soit une baisse de 25 FCFA par Kg;

3- du sucre de 625 FCFA à 600 FCFA, soit 25 FCFA/Kg.

Par ailleurs, le Président de la République, dans le but d'encourager et de soutenir la production locale de riz, a décidé d'allouer une subvention de 32 F sur le kilogramme de riz paddy. Ce qui porte le prix au producteur à 162 FCFA. Ces importantes mesures, au bénéfice des populations, auront un impact aussi bien au niveau de la mobilisation des recettes qu'au niveau budgétaire pour un montant global annuel de près de 50 milliards FCFA.

Le Président de la République a, dès lors, invité le Gouvernement, les importateurs et les commerçants à veiller à l'application effective et immédiate, des prix ci- dessus fixés.

Abordant la question liée à l'inauguration du Stade du Sénégal et la nouvelle gouvernance des infrastructures sportives, le Président de la République exprime sa profonde gratitude aux chefs d'Etat, Présidents d'Institutions, invités officiels, artistes, hommes de culture, sportifs et aux populations qui ont participé et rehaussé de leur présence le succès de la cérémonie d'inauguration du Stade du Sénégal dénommé " Stade Abdoulaye WADE ", Stade dédié à la jeunesse.

Le Président de la République a, par la même occasion, adressé ses chaleureuses félicitations au Président Abdoulaye WADE, parrain du Stade.

Le Chef de l'Etat félicite le Gouvernement et l'ensemble des structures publiques (DGPU, SOGIP) ainsi que les sociétés privées (SUMMA) qui ont œuvré à la réalisation, dans un délai record (17 mois), de l'une des infrastructures sportives (aux normes) les plus modernes d'Afrique.

Le Président de la République félicite, notamment, le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, le Ministre des Sports et les membres du Comité d'organisation de l'inauguration, évènement qui fut un succès exceptionnel.

Le Chef de l'Etat souligne que l'édifice de 50.000 places, avec ses stades omnisports annexes, permettra au Sénégal d'accueillir, dans la sécurité et le confort, les plus grandes manifestations sportives et culturelles, d'envergure continentale et mondiale.

Le Président de la République indique, que ce joyau architectural, qui contribue au renouveau urbain du Sénégal, dispose de commodités ultramodernes. Ce potentiel, bien exploité, va développer des activités économiques sur le site et aux alentours, donnant ainsi au Pôle urbain de Diamniadio, le statut d'une ville internationale, symbole de l'émergence du Sénégal.

Le Chef de l'Etat demande, dès lors, au Ministre des Finances et du Budget, tutelle de la SOGIP, au Ministre des Sports et au Ministre chargé de l'Economie, de lui proposer, dans les meilleurs délais, un modèle performant de gestion de l'infrastructure qui assure sa maintenance adéquate et sa rentabilité durable pour l'Etat.

Le Président de la République invite, dans cette optique, le Gouvernement à asseoir, avec les fédérations sportives nationales et internationales, une doctrine de gouvernance de nos infrastructures sportives afin de garantir la professionnalisation de la pratique sportive, ainsi que la contribution notable du sport au développement économique et social du Sénégal.

Le Chef de l'Etat demande, à cet effet, au Ministre des Sports, de finaliser le projet de loi portant charte du sport, texte refondateur de la mise en œuvre de la politique sportive dans toutes ses dimensions et composantes.

Le Président de la République rappelle au Gouvernement sa volonté de faire du Sénégal, une Nation sportive de premier plan avec des infrastructures modernes, un encadrement technique et juridique adapté, ainsi qu'un capital humain performant dans toutes les disciplines.

Le Chef de l'Etat demande, dans cet élan, au Ministre des Sports d'intensifier la dynamique de relance du mouvement " NAVETANES " dans son volet sport, de même que la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires.

Sur l'intensification de la mise en œuvre prioritaire des politiques de jeunesse, le Président de la République demande, au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre de la Jeunesse et au Ministre en charge du Suivi du PSE, d'actualiser, au regard des nouveaux défis et enjeux, la lettre de politique sectorielle de la jeunesse.

Le Chef de l'Etat signale, dans cet exercice, l'urgence de mettre en perspective l'éducation, la formation, la santé, le sport et l'épanouissement psychosocial des jeunes, dans un environnement marqué par le basculement vers la société numérique et l'insertion socio-économique par l'emploi décent et l'entreprenariat.

Le Président de la République indique, ainsi, l'impératif de consolider la vie associative et l'expression culturelle des jeunes à travers le développement des cultures urbaines et la promotion des industries culturelles de manière générale.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a abordé les points suivants :

1- la préparation de la 142ème édition de l'Appel de Seydina Limamoulaye, et la préparation du Daaka de Médina Gounas, en invitant le Gouvernement à prendre toutes les dispositions requises, pour assurer le bon déroulement dans les meilleures conditions de ces deux événements religieux ;

2- l'encadrement du volontariat et la situation des assistants de la sécurité de proximité, en demandant au Ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures appropriées pour accélérer la transformation du statut actuel des ASP, volontaires de l'action publique, soumis à un régime de discipline strict ;

3- la régulation des financements de la campagne de commercialisation de l'arachide, en invitant les Ministres en charge des Finances et de l'Agriculture à engager, avec les huiliers et l'ensemble des opérateurs privés stockeurs, les initiatives nécessaires au financement rapide des dernières opérations relatives à la campagne de commercialisation arachidière.

Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d'exécution budgétaire ;

- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a fait une communication sur la situation internationale;

- Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les partenariats et les réformes dans le cadre du Compact With Africa ;

- Le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a fait une communication sur la rencontre portant examen du 8ème rapport périodique du Sénégal par le comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes ;

- Le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation arachidière ;

- Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a fait une communication sur le développement des activités du Marché d'Intérêt National et la Gare des Gros Porteurs ;

- Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare PSE Jeunesse.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Baboucar Moundor NGOM, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Bignona, est nommé Secrétaire général du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement.

Monsieur Amadou Oury BA, Inspecteur du Trésor, est nommé Secrétaire général de l'Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC).

Monsieur Makhaly BA, Professeur assimilé, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'Ingénieur de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.

Monsieur Ibrahima MBAYE, Professeur titulaire, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Technologies de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.

Monsieur Mamadou Babacar NDIAYE, Professeur titulaire, est nommé Directeur de l'Institut universitaire de Technologie de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.

Monsieur Abdou Aziz NIANG, Professeur assimilé, est nommé dans les fonctions de Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Economiques et Sociales de l'Université Assane SECK de Ziguinchor pour un mandat de trois (03) ans.

Monsieur Mamadou Lamine CISSE, Professeur titulaire des universités, est nommé Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé de l'Université Iba Der THIAM de Thiès, pour un mandat de trois (03) ans.