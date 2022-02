Maroc: CAF LDC - Dos au mur le Horoya AC dans l'obligation de réagir face au Raja Casablanca

Le Horoya AC effectue un déplacement périlleux au Maroc pour défier le Raja Casablanca ce vendredi pour le compte de la 3ème journée de la CAF Ligue des Champions.

Sur le papier, le Raja part avec les faveurs des pronostics face à un Horoya AC qui ferme la marche du groupe B de la Ligue des champions avec deux défaites de rang. En effet, battu à deux reprises et avec zéro point après deux journées disputées, le Horoya sait qu'il n'a plus droit à l'erreur au risque de quitter le continent aussitôt, comme ce fut le cas la saison dernière.

" Le moral est au beau fixe et comme tout le monde sait l'importance du match qui nous attend, on est obligé de faire un bon résultat contre le Raja. La troupe est motivée chacun connaît l'objectif à atteindre. Nous sommes dos au mur et donc dans l'obligation de réagir. Les grands clubs ne perdent jamais trois fois donc c'est à nous de nous ressaisir et d'avoir une bonne réaction vendredi ", a confié l'entraîneur adjoint Sékou Soumah sur le site officiel du club.

" Tout le monde sait qu'on a perdu deux matches. La seule chose est de nous ressaisir et faire un bon résultat ici au Maroc. Un bon résultat qui devra nous permettre de continuer l'aventure. Entre nous joueurs, on se dit que ce n'est pas encore fini. Et comme nous on a envie de continuer, on va se donner corps et âme pour gagner le match contre le Raja ", a pour sa part déclaré le capitaine du HAC Ocansey Mandela.