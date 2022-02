Afrique de l'Ouest: Soutien au pastoralisme au Sahel - Farouk Banna de la Banque mondiale salue les résultats de la phase 1 du Praps au Sénégal

Farouk Banna de la Banque mondiale a pris part de jeudi 24 février 2022, au lancement de la deuxième phase du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (Praps).

"Au titre du bilan des 6 années passées, le Sénégal peut être fier de ses réalisations puisque la quasi-totalité de ses objectifs a été atteinte. Au-delà des réalisations notables en matière d'amélioration des capacités des services vétérinaires, de gestion durable des terres, d'accès aux marchés, de prévention des crises et de diversification des sources de revenus des populations pastorales et agro-pastorales, il faut également mettre au crédit du Praps Sénégal sa capacité d'adaptation rapide face à des circonstances changeantes, sa recherche permanente de solutions pragmatiques et efficaces pour lever les obstacles, et sa parfaite collaboration dans le cadre des échanges qui ont eu lieu au niveau régional ", a confié M. Banna. Selon lui, un véritable réseau s'est créé dont le Sénégal a été un des principaux moteurs, une famille même disent certains où l'entraide et la convivialité ont prévalu.

"Nous sommes aujourd'hui à l'orée du Praps-2, qui est une reconnaissance en soi des efforts intenses fournis par tous les acteurs du projet, et des résultats et impacts tangibles sur le terrain au bénéfice de populations qui sont parmi les plus vulnérables dans la région.

Cela a été reconnu au plus haut niveau de la Banque mondiale ", a ajouté le responsable de la Banque mondiale. Il affirme que cette deuxième phase est encore plus ambitieuse que la première. "Avec son objectif renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel, elle vise une mise à l'échelle tant géographique que thématique ", a souligné Faouk Banna.

Il a souligné que le Praps-2 mettra en effet davantage l'accent sur le renforcement des capacités institutionnelles régionales et nationales, notamment les stratégies, les réglementations, les mécanismes de gouvernance, les outils et les données pour l'appui à l'intégration régionale; renforcera la collaboration et les accords transfrontaliers et régionaux pour faciliter la sécurité des mouvements régionaux apaisés du bétail ; poursuivra des objectifs ambitieux pour renforcer les performances des services vétérinaires.