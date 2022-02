Afrique: Soutien à la résilience des moyens d'existence face au Covid-19 - La Fida fait un don de 1,07 million d'USD à la Somalie

Un accord de don d'un montant de 1,07 million d'Usd conclu entre le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie financera le Projet d'action en faveur de la résilience des moyens d'existence face à la Covid-19 (Rlac-19), qui vise à renforcer la capacité des populations rurales pauvres à faire face aux effets de la pandémie de Covid et aux menaces qu'elle représente pour leurs moyens d'existence.

Selon un communiqué de presse, ce don est le second octroyé à la Somalie par le Mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres du Fida (également d'signé par son acronyme anglais, Rpsf), qui a pour objectif d'améliorer la résilience des moyens d'existence des populations rurales dans le contexte de la pandémie de Covid-19, en veillant à ce qu'elles aient accès en temps opportun aux intrants, à l'information, aux marchés et aux liquidités. La Somalie est aujourd'hui confrontée à une triple crise: la pandémie de Covid-19, la prolifération du criquet pèlerin et une grave sécheresse.

Le premier versement du Rpsf au projet Rlac-19, d'un montant de 626 064 Usd, a été approuvé en octobre 2020. Le projet, mis en œuvre dans les districts de Qardho, d'Iskushuban et de Galkacyo Nord, dans l'État du Puntland, et de Hobyo, d'Adaado et de Galkacyo Sud, dans l'État de Galmudug, a bénéficié à des milliers d'agropasteurs somaliens, dont 50% de femmes et 25% de jeunes, et atteint 110% de sa cible initiale.

" Le secteur agricole a été durement frappé par des années de conflit et de crise économique, et la Covid-19 est venue aggraver la

situation. Les personnes vivant de l'agropastoralisme et de l'agriculture paysanne sont les plus gravement touchées ", explique Said Hussein Iid, Ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation de la République fédérale de Somalie. " La Somalie est aujourd'hui en proie à une nouvelle flambée de Covid-19, qui vient s'ajouter à une sécheresse qui ne fait que s'intensifier.

Les interventions menées par le Fida dans le cadre du projet Rlac-19 ont vocation à nous aider à atténuer les effets de ces phénomènes, dans un contexte déjà vulnérable. "

Omar Ebrima Njie, Directeur de pays du Fida pour la Somalie, explique quant à lui que le deuxième versement prendra appui sur les réussites du premier don: " Nous souhaitons continuer à soutenir les bénéficiaires d'origine lors de la prochaine saison agricole et étendre notre appui à 6 000 personnes supplémentaires dans les mêmes zones géographiques. "

Le Rpsf a été lancé en avril 2020 pour apporter rapidement une protection aux communautés rurales vulnérables contre les effets de la pandémie. Au total, 85% de ses fonds sont destinés à fournir des financements au niveau des pays à 59 des pays les plus à risque. Les 15% restants financent des initiatives régionales particulièrement innovantes ou stratégiques.