Algérie: Illizi - Mise en service du gazoduc Tiguentourine/Hassi-Kifaf

Illizi — La canalisation de transport de gaz naturel reliant Tiguentourine à Hassi-Kifaf a été mise en service jeudi par les autorités de la wilaya d'Illizi, dans le cadre de la célébration du double anniversaire du 24 février (1956-1971).

Réalisé par l'entreprise nationale de Génie-civil et Bâtiment (ENGCB) pour un coût de 4 milliards DA, le projet porte sur la mise en place d'une canalisation de 12 pouces, sur un linéaire de 109 km, depuis le complexe gazier de Tiguentourine jusqu'à la station de pompage de Hassi-Kifaf, avec une capacité de transport de 150.000 m3/jour, selon les explications fournies.

Gérée par des compétences nationales, à l'appui d'équipements modernes, le projet vise à couvrir la demande croissante sur le gaz naturel dans les wilayas d'Illizi et Djanet, et accompagner leur extension urbaine et la dynamique économique que connaissent ces deux wilayas frontalières, a-t-on souligné.

Lors de la cérémonie inaugurale, le wali d'Illizi, Ahmed Belhaddad, a valorisé la réalisation de ce type de projets industriels et énergétiques dans cette wilaya frontalière que "de grands défis économiques attendent".

Il a salué également la "qualité" de ce programme d'investissement qui y a été consenti et ayant généré pas mois de 650 emplois, dont 360 pour la main-d'œuvre locale, depuis le lancement du projet en 2018.

Le gazoduc Tiguentourine/Hassi-Kifaf vient en prolongement des gazoducs réalisés en deux phases, le premier mis en service en 2005 entre la station de pompage de Hassi-Kifaf et la commune d'Illizi sur 79 km, et le second en 2018 entre Illizi et Djanet sur 379 km.

Ce qui donne lieu à une canalisation globale de 567 assurant l'approvisionnement des wilayas d'Illizi et de Djanet en gaz naturel à partir du complexe gazier de Tiguentourine, a-t-on fait savoir.

