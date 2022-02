Congo-Brazzaville: Education - Arnaud Ndeke au front de la redynamisation

Titulaire d'un master en sciences d'information, communication et documentation, Arnaud Ndeke, actuellement directeur du complexe scolaire Regard d'Afrique, vient d'être nommé au poste de présidence du bureau national des écoles associées de l'Unesco. Une mission qu'il souhaite relever avec brio.

A peine que l'école Regard d'Afrique rejoint le réseau des écoles associées de l'Unesco, celle-ci se voit porter au poste de présidence du bureau national. " Nous nous étions adressés à la représentation de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en vue de demander un partenariat avec notre école. Et dans ce partenariat, l'Unesco nous fait savoir qu'il a un réseau des écoles associées ici au Congo. Vu que nous remplissions les critères, en décembre 2021, notre établissement a été retenu parmi les écoles associées à l'Unesco, tout en assumant la présidence au plan national dès février 2022", a expliqué Arnaud Ndeke.

Le réseau des écoles associées de l'Unesco regroupe les écoles qui contribuent à véhiculer les grands idéaux de cette institution, dans le cadre normal des programmes d'enseignements parmi lesquels le problème de l'environnement et le réchauffement climatique, l'éducation interculturelle, les droits et la démocratie. En intégrant ce réseau, l'Unesco leur assure, entre autres, l'expertise dans le domaine de l'apprentissage des élèves, la participation aux différents concours et projets mondiaux, des bourses étrangères, etc.

En contrepartie, l'apport de Regard d'Afrique, en tant que présidence du bureau national de ce partenariat, consistera à booster le réseau pour sa bonne visibilité au plan national et international, ainsi qu'à assurer le contact facile avec d'autres écoles du monde. Par ailleurs, du fait que le Congo ne compte que six écoles associées à ce réseau, à travers son titre de présidence, l'établissement promu entend sensibiliser de nombreux établissements congolais à adhérer en masse au réseau pour des activités liées à la promotion de l'éducation. " Le réseau des écoles congolaises associées de l'Unesco existe depuis le début des années 2000. Mais il y a eu beaucoup de péripéties dans son fonctionnement. Et en ce début d'année, le chargé de l'éducation nationale a décidé de le redynamiser. Une initiative qui tombe à pic avec notre mandat au titre de la présidence en vue d'apporter notre pierre à l'édifice ", a souligné le directeur général de Regard d'Afrique.

Avec l'appui de l'Unesco, tout au long de son mandat, Regard d'Afrique entend initier une série d'activités pédagogiques et ludiques, centrées sur l'éducation. A ce propos, le 8 mars prochain, le réseau connaîtra des moments de partage, sur le plan national, sur le thème de cette année " L'égalité des femmes aujourd'hui, pour un avenir durable ".