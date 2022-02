Congo-Brazzaville: Lutte contre le changement climatique - Le concours vidéo de 2022 lancé

L'ONU femmes, le Programme des Nations unies pour l'environnement et Microsoft Africa Development Centre ont lancé le concours vidéo 2022, destiné aux jeunes femmes et hommes africains travaillant dans l'économie verte. La date limite de candidature est fixée au 28 février prochain.

Destiné, en effet, aux jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, le concours concerne les entreprises (rentable ou sociale) existant depuis plus de six mois, qui luttent contre le changement climatique et promeuvent l'égalité des sexes.

Les dix meilleures vidéos de deux minutes seront diffusées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain. Ces vidéos qui peuvent être soumises en français, anglais, portugais, swahili ou en arabe seront également promues sur les réseaux sociaux de tous les organisateurs.

L'événement fournira une plateforme pour présenter leur travail, partager les idées, des expériences et des approches innovantes pour gérer efficacement les entreprises rentables alimentées par la nécessité d'atténuer les changements climatiques ou de s'adapter au changement climatique, tout en encourageant l'égalité des sexes.

L'initiative vise à mettre en valeur le travail puissant des jeunes femmes et hommes qui atténuent l'escalade des crises climatiques et environnementales dans la région, tout en promouvant l'égalité des sexes. Elle reconnaîtra jusqu'à dix voix des jeunes africains de tout le continent qui créent et plaident pour une prise en charge efficace, durable et transformatrice.

L'ONU Femmes est l'entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, elle a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins partout dans le monde.