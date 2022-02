Congo-Brazzaville: Croix - Rouge congolaise - Un bilan positif après 58 ans d'existence

" Le Conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville s'engage dans le chemin de l'excellence au travers la couverture humanitaire et le partenariat opérationnel ", a déclaré, le 22 février, le secrétaire général départemental de la Croix-Rouge congolaise (CRC), Jean Baptiste Nganga, à l'occasion de la célébration des cinquante-huit ans d'existence de ce mouvement humanitaire.

Les festivités marquant les cinquante-huit ans de l'existence de la CRC ont été célébrées sur le thème " Implication du Conseil départemental de la Croix-Rouge congolaise de Brazzaville dans la vaccination contre la covid-19 ". Elles ont permis aux volontaires de connaître l'historique de la CRC, le bilan des activités menées en cette période de la pandémie et de bénéficier d'un focus sur la situation de la couverture vaccinale au Congo. Les volontaires ont également suivi, à cette occasion, le message du président national de la CRC, lu par le trésorier général, Edouard Mbengo Kifoumba.

La Croix-Rouge a été installée au Congo le 22 février 1964, a indiqué Jean Baptiste Nganga et agit en toute neutralité et impartialité en faveur des personnes vulnérables.

La CRC est membre du mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge ainsi qu'un auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Elle collabore avec plusieurs partenaires et assure l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de personnes sans distinction à travers des programmes communautaires durables dans plusieurs domaines d'intervention, entre autres, la gestion des catastrophes et l'assistance aux personnes vulnérables; la santé ; la communication et diffusion ; le développement organisationnel.

De son côté, le président départemental du Conseil de la CRC, Jean Roger Innocent Mallanda, a rappelé que la CRC s'est investie dans le programme national de riposte contre la covid-19 afin de permettre aux volontaires d'avoir des capacités d'intervention dans les domaines de la sensibilisation et de l'éducation.

Selon lui, plus de 527 cadres, secouristes et volontaires avaient bénéficié des formations sur les programmes de la communication des risques et engagement communautaire dans le suivi des contacts, la surveillance épidémiologique, les enterrements dignes et sécurisés ainsi que dans l'assainissement.

" Les volontaires se déploieront sur le terrain pour sensibiliser la population et demander l'adhésion aux mesures barrières. La date du 24 février reste marquée et constitue le point d'ancrage pour consolider notre idéal dans la riposte afin d'arcquebouter cette pandémie hors de notre ville capitale ", a-t-il dit.

En ce qui concerne l'implication de la CRC à la campagne de vaccination au Congo, plus de 676 000 personnes ont été vaccinées, a ajouté un volontaire chargé des questions de santé. Par ailleurs, cent volontaires ont été déployés dans les sites de prise en charge des malades du coronavirus, cinq cents formés pour la sensibilisation, quatre cents pour les enterrements.