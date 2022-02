Afrique: Déclaration de Catherine M. Russell, Directrice générale de l'UNICEF, concernant les enfants en Ukraine

communiqué de presse

NEW YORK, le 24février2022 – «L’UNICEF exprime sa profonde inquiétude quant à la menace immédiate que l’intensification des hostilités en Ukraine fait peser sur la vie et le bien-être des 7,5millions d’enfants présents dans le pays.

Au cours des derniers jours, les tirs d’armes lourdes le long de la ligne de confrontation ont déjà endommagé des infrastructures essentielles d’approvisionnement en eau ainsi que des établissements scolaires. Si les combats ne cessent pas, des dizaines de milliers de familles risquent d’être déplacées, ce qui engendrerait une hausse considérable des besoins humanitaires.

L’UNICEF intervient dans l’est de l’Ukraine pour intensifier ses programmes essentiels à la survie des enfants, à savoir, entre autres, le transport d’eau vers les zones de conflit, le pré positionnement de kits de santé et d’hygiène et de fournitures scolaires d’urgence au plus près des communautés jouxtant la ligne de confrontation, ainsi que la collaboration avec les municipalités pour assurer la prise en charge immédiate des enfants et des familles dans le besoin.

Les équipes mobiles soutenues par l’UNICEF assurent également un soutien psychosocial auprès des enfants traumatisés par l’insécurité chronique. Les huit dernières années de conflit ont laissé des séquelles profondes et durables chez les enfants de part et d’autre de la ligne de confrontation.

Aujourd’hui, les enfants en Ukraine ont désespérément besoin de paix. L’UNICEF relaie l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu immédiat et exhorte toutes les parties à respecter leurs obligations internationales en matière de protection des enfants, ainsi qu’à garantir aux acteurs humanitaires un accès rapide et sécurisé aux enfants qui en ont besoin. L’UNICEF appelle également toutes les parties à ne pas prendre pour cible les infrastructures civiles dont dépendent les enfants, tels que les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les établissements de santé et les écoles.»

####