Algérie: Réunion pour lancer une étude sur l'opportunité de développement de la mobilité propre

Alger — Un groupe de travail, chargé de réaliser une étude sur l'opportunité de développement de la mobilité propre en Algérie, a tenu sa première réunion jeudi au Palais du gouvernement à Alger, a indiqué un communiqué du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) qui coordonne ce groupe.

Le groupe de travail, institué en application des instructions du Premier ministre, est constitué de représentants des ministères des Finances, de l'Energie et des Mines, de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, de l'Industrie, et des Transports, avec pour mission "la réalisation d'une étude détaillée et documentée sur l'opportunité de développer la mobilité propre à travers une approche comparative selon l'énergie, la technologie et différenciée selon le mode de transport", précise la même source.

Cette première réunion du groupe de travail, qui coïncide avec le double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), sera animée par une conférence introductive sur l'opportunité de développement de la mobilité propre en Algérie, qui sera donnée par le Pr. Karim Zaghib, membre du Conseil Consultatif du Commissariat et expert de renommée internationale dans le domaine de l'électro-mobilité et de stockage d'énergie par les batteries lithium-ions.

Le CEREFE rappelle , dans ce sens, que le transport mobilise à lui seul un peu plus de 15 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), soit une facture énergétique supérieure à celle globalement allouée à la production d'électricité (14,3 MTep), d'après le bilan énergétique national (2019, Edition 2020).

Selon le commissariat, "plusieurs voies s'offrent à l'Algérie afin de réorganiser de manière rationnelle le monde du transport et l'adapter aux exigences d'une efficacité énergétique devenue incontournable pour de multiples raisons, dont celles liées à l'épuisement des ressources et aux problèmes environnementaux et climatiques".

"Le développement de la mobilité propre permettra de créer, un écosystème à part entière dédié au développement de l'électrification des moyens de transports et de stockage d'énergie en Algérie, renfermant la recherche & développement, les constructeurs et équipementiers, les réseaux de structures de recharge. L'écosystème ainsi créé facilitera le rapprochement des différents acteurs et initiera des partenariats industriels qui peuvent déboucher sur le déclenchement de grands projets d'investissement", est-il expliqué dans le communiqué.