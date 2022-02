Sud-Soudan: "Notre fierté et notre force sont notre foi. Nous ne devons jamais cesser d'être des ambassadeurs de la paix"

Tombura Yambio — " Il ne suffit pas de s'appeler chrétiens ou disciples de Dieu ou enfants de Dieu. Nous devons travailler en nous-mêmes, dans nos cœurs. Ce n'est que si nous continuons à agir en tant que croyants que nous pourrons résoudre nos problèmes", a déclaré l'Évêque du diocèse de Tombura Yambio, Mgr Eduardo Hiiboro Kussala. Réfléchissant aux activités pastorales et aux défis de son diocèse, le prélat a confirmé sa totale gratitude envers Dieu pour l'engagement continu de l'Église locale. "L'Église avance, nous sommes reconnaissants à Dieu qui, malgré les innombrables défis du pays, nous donne la force d'endurer. Notre véritable fierté et notre force sont notre foi. Mon diocèse est un diocèse de foi, un peuple qui s'identifie à Dieu et cela nous donne la motivation de continuer sur cette voie."

Dans le diocèse de Tombura, de nombreux jeunes demandent à rejoindre la vie religieuse, et le nombre de vocations sacerdotales augmente. Mon diocèse est très vaste et constitue un terrain fertile pour les vocations", a réaffirmé le chef de l'Église catholique. Notre diocèse est également connu comme une région de paix. Nous avons des conflits, mais la bonne nouvelle est que les gens se tournent vers Dieu et le pressent de prendre le contrôle et de répondre à leurs problèmes. Nous laissons toutes les difficultés entre les mains de Dieu. Nous ne devons jamais cesser d'être des ambassadeurs de la paix".

Réfléchissant aux effets de la pandémie de COVID-19, l'Évêque a regretté que "de nombreux enfants aient dû interrompre leurs études et que les services sociaux n'aient pas été activés en raison de ressources limitées".