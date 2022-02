Afrique Centrale: "Libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients..."

Le Coordonnateur du Bureau sous régional pour l'Afrique centrale, représentant de la FAO au Gabon, Hélder Muteia a animé un point de presse ce jeudi 24 février à Libreville. Un point de presse au cours duquel il a annoncé la tenue dans la capitale gabonaise, de la 14è "Réunion de l'Equipe Multidisciplinaire du Bureau Sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale" du 28 février au 02 mars 2022.

C'est au total, plus de 200 participants provenant de 8 pays. Ils sont attendus à Libreville, pour la "14è "Réunion de l'Equipe Multidisciplinaire du Bureau Sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale" du 28 février au 02 mars 2022. C'est du moins ce qu'a annoncé Le Coordonnateur du Bureau sous régional pour l'Afrique centrale, représentant de la FAO au Gabon, Hélder Muteia lors d'un point de presse.

Cette rencontre dont les travaux en mode hybride ,porte sur le thème : " Libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale ".

Le rendez-vous de Libreville du 28 février au 02 mars, " sera l'occasion de revoir les nouveaux enjeux, d'explorer les opportunités de partenariats et de mobilisation des ressources. Le point central est de relever avec nos partenaires les défis de la mobilisation et d'habilitation des jeunes et des femmes de l'Afrique centrale dans l'agriculture afin de mieux adapter et accompagner les transformations des systèmes alimentaires " fait savoir Hélder Muteia, Représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture .