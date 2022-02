Cameroun: " L'urgence de la paix sociale au Cameroun " en débat à Paris, ce samedi

Une plateforme républicaine constituée du Mouvement de février 2008, basée à Bruxelles, et d'un Collectif d'organisations de la société civile africaine dans l'hexagone, se souviennent des victimes des émeutes. Une réflexion aura lieu le 26 février à la Bourse de Travail..

Le Cameroun peut-il retrouver la paix?

C'est à cette question que tenteront de répondre, ce samedi, 26 février, à la Bourse du Travail de Paris, les participants à la rencontre organisée par une plateforme républicaine comprenant le Mouvement de février 2008, né à Bruxelles au lendemain des émeutes urbaines qui ont embrasé le Cameroun, il y a 14 ans, dans le contexte de la hausse des prix de produits de base et le rejet du projet de modification constitutionnelle. Plusieurs dizaines de citoyens y ont laissé la vie, sans qu'à ce jour, justice soit rendue aux victimes et aux familles.

Pire, l'unité nationale légendaire ne l'est plus que de façade. Crise dans le NoSo, insécurité dans le Grand Nord... La réalité quotidienne des populations des régions de Nord-Ouest et Sud- ouest(NoSo), où l'on enregistre plus 4 mille morts et environ 700 mille personnes déplacées, selon les Nations-Unies, illustre assez la fracture du triangle national. Et la situation dans le Grand Nord rend encore plus préoccupant le climat général dans cette partie du territoire. " Les problèmes d'insécurité dans le Grand Nord, ont commencé avec les coupeurs de route, milieu des années 1980.

D'où la mise en place de l'unité spéciale d'intervention qui deviendra dans les années 1990-2000, Bataillon d'interven- tion rapide(BIR), dans le but d'endiguer voire d'éradiquer ce phénomène dans cette partie du Cameroun ", confiait au Messager en janvier dernier, Aboubakar Ousmane Mey, promoteur de l'Ong Justice plus, de passage à Paris, ajoutant :

" Par ailleurs, le coup d'Etat au Tchad, en 1990, a libéré beaucoup d'armes, au moment où, en Algérie, naissait le Front Islamique du Salut (FIS), contribuant à nourrir des agissements et une main d'œuvre qui a aujourd'hui été récupérée par le groupe Boko Haram.Tout cela a déstabilisé l'économie du Grand Nord, essentiellement basée sur le pâturage et le commerce transfrontalier. La zone concernée par cette insécurité va du Lac Tchad jusqu'au Plateau de l'Adamaoua ". Et le fait que la frontière avec la Centrafrique, l'axe Garoua Boulaye-Bangui, a été sécurisé par les Russes il y a quelques mois, ne présage rien de durable. Plaidoyer pour le vivre ensemble Comment, dès lors, rétablir l'unité nationale sans paix sociale ? La question d'un Cameroun indivisible ne s'est jamais posée avec autant d'acuité.

D'autant plus que le " Grand dialogue national " initié par le président de la République, Paul Biya, en septembre 2019, et dont l'un des objectifs majeurs était de ramener la paix et la concorde nationale, n'a pas donné les résultats escomptés. Et parce que le Cameroun est le bien le plus précieux que nous devons tous léguer à nos enfants et petits-enfants, nous nous devons, chacun à son niveau ou collectivement, de tout faire pour envisager les voies et moyens d'un retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national.

Et comme le Cameroun est une Afrique en miniature, la participation des organisations de la société civile africaine, à la réflexion de ce samedi, à Paris, témoigne de l'intérêt et du regard qu'elles portent sur la réalité quotidienne dans le triangle national, en matière du vivre ensemble. Avec l'espoir secret que la paix regagne rapidement tous les coins et recoins d'un Cameroun qui, à défaut, pourrait malheureusement faire tache d'huile.Les recommandations issues de cette rencontre seront portées à la connaissance des autorités camerounaises et des institutions internationales pour que nul n'en ignore.