Madagascar: Scandales - L'opposition étrille l'IRD

Todisoa Andriamampandry roule pour un changement.

La situation politique présente une aubaine pour l'opposition face à un camp adverse secoué par les luttes intestines et les scandales à répétition.

Ces derniers temps, les tenants du pouvoir ont fait parler d'eux. Au lieu de servir un gouvernement déjà confronté à une conjoncture économique difficile et aux aléas climatiques, certains députés et ministres ternissent l'image du régime avec ces scandales qui s'ensuivent au fil des semaines. Et ces derniers offrent alors des fenêtres de tirs à une opposition déjà aux aguets. " Le comportement du député est vraiment inadmissible pour une personnalité publique de son rang. Il faut plutôt agir avec l'intelligence même si on est face à une situation embarrassante ", a lancé Todisoa Andriamampandry, député du parti Tiako i Madagasikara, qui a réagi après les agissements de son collègue Andry Ratsivahiny, élu IRD, en train d'humilier sur le réseau social Facebook un enseignant d'éducation physique et sportive.

Rappel à l'ordre. Après avoir reçu des critiques les plus acerbes de plusieurs milliers de personnes, Andry Ratsivahiny mène une contre-offensive médiatique et refuse de clore le débat sur l'évènement qui lui a valu les tacles du ministre de l'Education nationale. Mais pour l'opposition, " c'est l'institution même qui est affectée par ces actes ", selon Todisoa Andriamampandry. Il y a lieu à ce que la patronne de l'Assemblée nationale réagisse à son tour, estime alors ce député TIM, enseignant-chercheur de surcroît, qui, n'a pas manqué non plus, d'afficher son soutien aux enseignants d'EPS. " La présidente de l'Assemblée nationale devrait alors faire un rappel à l'ordre à l'endroit du député Andry Ratsivahiny ", selon Todisoa Andriamampandry. Et de poursuivre que " le bureau politique de l'IRD devrait, lui aussi, prendre des mesures ".

Démission. Andry Ratsivahiny est cloué au pilori. Son déboire affecte l'image du régime déjà englué par les scandales à répétition. Mais l'opposition vise dans ce spectre la silhouette du Chef de l'Etat. Si la situation se détériore ainsi, c'est que " le président de la République perd le contrôle du pays ", analyse le député Todisoa Andriamampandry. Dans le camp présidentiel, une réunion des députés à Antananarivo, mercredi dernier au quartier général de l'IRD à Ivandry, a tenté de recoller les morceaux et de se sauver la face. Mais au final, ce sont les bruits d'un remaniement qui sont plus que jamais insistants. " Le changement de gouvernement n'a toujours rien apporté des intérêts pour la population ", selon Todisoa Andriamampandry même si " le gouvernement déçoit depuis longtemps ", a-t-il soutenu. Pour ce dernier, " il faut une démission collective et céder la place à des dirigeants patriotes, instruits et compétents ".