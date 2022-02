Madagascar: Fonction publique - Suspension de soldes pour trois cent trente agents

Grâce à l'utilisation de l'Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'État (AUGURE). Plus d'une centaine de fonctionnaires " fantômes " ont été découverts.

Le conseil des ministres en date du 23 février fait état de trois cent trente individus découverts dans l'irrégularité. Cette décision avait été prise par rapport à l'avancement de l'application du logiciel Augure sur avis de la Cour des Comptes. Trois cent trente personnes ne percevront plus leurs soldes. Ces individus percevaient encore leurs salaires sans pourtant travailler.

D'autres ont continué à toucher des soldes alors qu'ils ne sont plus en service. Parmi eux, des hauts fonctionnaires qui ne sont plus en place mais qui continuent à percevoir indûment leurs soldes tous les mois. Ils sont au nombre de soixante-quatorze qui ont été détectés par le logiciel. Dans ce conseil des ministres, cent cinquante huit fonctionnaires retraités ont été également traqués. Trente-cinq personnes décédées ont été également répertoriées par le logiciel.

Dix-neuf ECD qui n'ont pas de renouvellement de contrat, un fonctionnaire condamné, deux agents en rupture de contrat, douze qui ont été licenciés et vingt-neuf autres ont été décelés. Les fonctionnaires " fantômes " seront sanctionnés, en plus de la coupure de leurs salaires. Ils risqueraient aussi la suppression du droit aux pensions. " Ces agents étaient en situation irrégulière. Une dizaine de cas d'irrégularités a été décelée. Ce qui nous a permis d'avoir ces résultats ", indique Gisèle Ranampy, ministre du Travail, de l'emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales.

D'autres modules

La présence des fonctionnaires fantômes coûte cher à l'État. À travers l'action entreprise via l'Augure, cette opération permettra à l'État d'économiser près de 2,2 milliards après la coupure de soldes des trois cent trente fonctionnaires fantômes. Un nouveau module sera lancé par Augure à partir de ce jour. " Ce nouveau module concerne la gestion des ressources humaines, entre autres les récompenses et autres. Ce nouveau module est déjà prêt et la réunion a été organisée auprès des directeurs des ressources humaines et départements ministériels ", indique Gisèle Ranampy.

Le logiciel Augure possède de nombreuses fonctionnalités. Au mois de septembre 2020, l'État a annoncé l'utilisation obligatoire de ce logiciel dans tous les ministères ainsi que les institutions. Le Premier ministre Christian Ntsay avait déclaré que s'inscrire dans ce logiciel était une obligation pour les fonctionnaires et agents de l'État.