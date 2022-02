Madagascar: 'Zay - Tendre message pour ses inconditionnels

" Tsy mahafoy ny anilanao ". Deux mois après le décès de Nary, le groupe 'Zay reprend petit à petit. Hier, c'est sur les réseaux sociaux que les membres ont adressé un tendre message à leurs fans.

Après un grand manque, 'Zay revient à ses premiers amours. " Nous sommes tous là et l'esprit même du groupe est présent car Nary est et sera toujours parmi nous ", annonce Malala.

En rassurant les inconditionnels, elle a avancé que les nouvelles viendront très bientôt. Mais elle a tenu avant tout à remercier le public, pour les témoignages d'amour et cette union qui ont toujours scellé la communion entre le groupe et les fans. " Mitempo ho anao ", la dernière composition de Nary est on ne peut plus explicite quant à cet engagement de 'Zay.

Et le reste du groupe compte perpétuer cet héritage, pour préserver cette relation de grande valeur, ce trésor via lequel la mémoire de Nary survivra. Pour Malala et ses complices de scène, l'aventure continue, et ils sont prêts à continuer à partager leur musique, leur passion et leur amour avec leur public. The show must go on!