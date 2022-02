Sénégal: Vers une actualisation de la Lettre de politique de la jeunesse (officiel)

Dakar — Le chef de l'Etat préconise une actualisation de la Lettre de politique sectorielle de la jeunesse, "au regard des nouveaux défis et enjeux".

Macky Sall, parlant de l'intensification de la mise en œuvre prioritaire des politiques de jeunesse, a demandé jeudi au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, ainsi qu'à ses collègues de la Jeunesse et du Suivi du PSE, "d'actualiser, au regard des nouveaux défis et enjeux, la lettre de politique sectorielle de la jeunesse".

Le président de la République "signale, dans cet exercice, l'urgence de mettre en perspective l'éducation, la formation, la santé, le sport et l'épanouissement psychosocial des jeunes, dans un environnement marqué par le basculement vers la société numérique et l'insertion socio-économique par l'emploi décent et l'entreprenariat", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le président Sall "indique, ainsi, l'impératif de consolider la vie associative et l'expression culturelle des jeunes à travers le développement des cultures urbaines et la promotion des industries culturelles de manière générale", ajoute la même source.