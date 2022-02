Madagascar: Attaque à main armée - Un bandit chevronné abattu par la police

Un malfaiteur chevronné en attaque à main armée a été abattu par la police du SAG hier aux alentours de trois heures du matin. Une hache a été encore découverte sur lui. Tout a commencé près de la digue, un gang s'apprêtait à commettre une attaque à main armée.

Des policiers en tenue civile étaient sur place à ce moment et ont tout de suite bouclé le secteur. Les policiers l'ont pris en chasse et une course- poursuite a été entreprise. Alors que les policiers venaient de les interpeller, l'un des individus a refusé de se rendre et a exhibé son. Et il a tiré sur les éléments présents sur place. Les malfaiteurs ont tenté d'échapper aux filets policiers par tous les moyens.

Les policiers n'ont pas hésité et ont ouvert le feu à leur tour en légitime défense. Un des fuyards a été tué par balles et ses complices ont pu s'échapper. La traque des autres malfrats continue. D'après la police nationale, une importante opération anti-banditisme est en cours en ce moment. Il compte 53 individus arrêtés pour des actes criminels, trafic de drogue et vol avec agression.

La récente vague d'arrestations " vise à éradiquer le banditisme et les vols en forte recrudescence " dans la capitale, a indiqué un responsable de la police. Beaucoup de policiers ont été mobilisés pour ratisser des zones réputées pour leur insécurité, a-t-il affirmé. Les personnes interpellées sont enquêtées et placées en garde à vue.

" La police est partout pour rétablir l'ordre et la paix, aucun crime ni délit ne peut rester impuni ", a-t-il ajouté. La police a, par ailleurs, adressé plusieurs conseils de prévention qu'il convient de relayer. Si la population est victime d'un fait, il ne faut pas hésiter à prévenir les forces de l'ordre et de porter plainte", a ajouté le policier.