Paroles de Konstantin Klimovskiy, l'ambassadeur russe à Maurice. Dans une interview à paraître prochainement, Konstantin Kilmovskiy explique que si la Russie a fini par en arriver là, c'est parce que les autorités ukrainiennes ont refusé et de mettre en pratique les accords de Minsk et le dialogue avec le Donbass. De plus, nous dit-il, des milliers de personnes ont été tuées ou blessées par les autorités ukrainiennes qui ont aussi refusé l'aide sociale aux habitants de cette région du sud-est ukrainien.

Selon l'ambassadeur, la Russie ne viole aucune loi internationale et elle respecte la souveraineté de tous les pays mais l'Ukraine, selon lui, ne satisfait pas le critère concernant "states conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples (... ) and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour".

L'ambassadeur russe avance que l'Ukraine est continuellement fournie en matériel militaire par des Etats-membres de l'OTAN. Et c'est pour cela que la Russie a décidé d'intervenir.

Tout en soulignant que la Russie ne peut se sentir en sécurité face aux menaces que représente le 'territoire' ukrainien.