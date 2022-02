Ile Maurice: ICAC - "Hulk" empoche Rs 1,2 million pour des travaux souterrains

La saga des contrats empochés par Pad Co & Ltd qui sont alloués par le Central Electricity Board se poursuit. Une aubaine pour l'ICAC, les enquêteurs du Danemark sont à Maurice pour des séances de travail. Cela afin d'élucider des failles dans l'affaire Saint-Louis et de retracer ceux qui ont bénéficié d'une façon ou d'une autre des contrats alloués par le CEB.

En ce qui concerne Chavansingh Dabeedin, haut-cadre du CEB, il a été arrêté hier par l'ICAC après deux jours d'interrogatoire dans les locaux de l'ICAC. Il répond d'une charge provisoire de bribery by public official sous l'article 4 de la POCA. Il a comparu en cour de Rose-Hill et a dû fournir une caution deRs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 100 000 pour sa remise en liberté.. Il a retenu les services de Me Rajesh Unnuth.

Chavansingh Dabeedin est soupçonné d'avoir empoché la somme de Rs 1,2 million par Pad & Co Ltd pour des contrats de travaux souterrains. Les faits remontent à 2015, quand le CEB avait choisi quatre compagnies. Pad & Co Ltd avait empoché le contrat sous un "Framework Agreement" pour ces types de travaux. Le département qui avait pour tâche d'allouer ces contrats sous cet "agreement" est Transmission and Distribution Department. Chavansingh Dabeedin en était le Transmission and Distribution Manager.

Durant l'enquête dans l'affaire St-Louis par les enquêteurs de l'ICAC, il est révélé que Philippe Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun, directeur de Pad & Co Ltd a remis de l'argent en douze occasions à un dénommé "Hulk" pour les travaux souterrains. L'ICAC a pu déchiffrer ce nom de code. C'est à travers le téléphone de ce dernier que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au nom de Chavansingh Dabeedin. Les enquêteurs soupçonnent que c'est à lui que ces pots de vin étaient versés à chaque fois que Pad & Co Ltd recevait de l'argent.

Les enquêteurs ont épluchés les appels téléphoniques et les messages entre le dénommé "Hulk" et Philippe Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun pour démasquer Charvansingh Dabeedin.

Me Rajesh Unnuth, l'homme de loi de Charvasingh Dabeebin, à sa sortie de l'ICAC, explique que son client est choqué. "L'argent a été remis à mon client par la firme PAD& Co Ltd, à un moment où ce dernier n'était pas en fonction au CEB."