Madagascar: Programme PIAA - Elimination graduelle des quartiers inonables

Visite des chantiers du PIAA1 hier, par le ministre Hajo Andrianainarivelo, le maire d'Antananarivo Naina Andriantsitohaina et les représentants des partenaires techniques et financiers.

Une visite des chantiers du PIAA (Programme intégré d'assainissement de la ville d'Antananarivo) a été faite hier par une délégation composée de représentants du MATSF, de la CUA, de l'AFD et de l'Union Européenne.

Accompagner la ville d'Antananarivo en vue d'éliminer graduellement les inondations dans les quartiers à niveaux bas, tel est l'objectif du PIAA initié par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), avec la Commune Urbaine d'Antananarivo. D'après la délégation, qui a effectué hier, une visite des travaux prioritaires des deux phases de PIAA1, le programme est financé par l'agence française de développement (AFD), jusqu'à l'horizon 2037. L'Union Européenne contribue également au financement, tout comme le ministère des Finances, pour la partie TVA.

Première phase. Selon les explications du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Hajo Andrianainarivelo, les premiers travaux du programme concernaient la prise en main de l'hydraulique de la ville en termes de curage du canal principal de drain Andriantany ainsi que la rénovation de vannes d'équilibrage et de protection de la ville à partir de la digue. " Cinq stations de pompages dont Isotry, 67ha et Ampefiloha ont été rénovées ainsi qu'un bon nombre de canalisations tributaires. A part ces travaux cités, un aménagement d'une partie de la décharge Andralanitra pour la pose des boues du canal, quelques réparations de l'ovoïde Analakely, recalibrage du pont en vallée de l'Est et création d'un désableur à Tsimbazaza ainsi qu'un don de matériels d'intervention, accompagné de trois ans de IEC aux quartiers concernés par les travaux étaient les lourds composantes de PIAA1 Phase1 ", a-t-il indiqué. En effet, la réalisation de ces travaux a permis de constater de grands changements durant

les périodes de pluie. Cependant, le MATSF et la CUA œuvrent encore pour les contrôles des remblayages et des constructions illicites sur les zones concernées par l'évacuation et le stockage d'eau. D'après le ministre, des mesures strictes seront prises, contre ces activités illicites.

Réalisations. Lors de la visite d'hier, le MATSF a noté que 60% des travaux sont actuellement achevés. La phase 2 du programme concerne, entre autres, l'élaboration d'un Schéma directeur d'assainissement pour l'Agglomération d'Antananarivo, cofinancé par la Banque mondiale. Compte tenu de l'importance des travaux nécessaires, la mairie de la Ville d'Antananarivo a repris quelques curages complémentaires et réparations d'infrastructures en appropriation et application des méthodes du Projet.

Les mains d'œuvres, en mode HIMO, ont été recrutées par fokontany. Toujours dans la phase 2 du PIAA1, des travaux complémentaires sont entrepris, notamment l'embellissement des zones Andriantany par la construction de berges le long des 12km jusqu'à la sortie de la ville à Tsarasaotra afin que les bords du canal soient un lieu de vie pour les riverains, pour constituer aussi une protection lors des crues en période de pluie.

Un curage supplémentaire sera réalisé au tronçon 13 entre Tsarasaotra et Ambodimita afin d'augmenter la vitesse d'écoulement du canal. Un double dalot à 3 buses a été construit à Ankadimbahoaka afin de sortir les eaux des rizières de la vallée Ambanidia-Manakambahiny-Androndra-Tsimbazaza vers le canal GR puis dans Andriantany. La sortie de l'ovoïde au niveau de Antanimena Tsaramasay a aussi été rénovée par le programme. D'après les promoteurs du PIAA1, l'élaboration du Schéma directeur d'assainissement permettra également à d'autres acteurs privés, étatiques ou ONG de participer à l'assainissement, en tirant leur rôle de ce document unique approuvé par les dirigeants du pays.