Ile Maurice: Cyclisme │ Zoom sur... Thibault d'Unienville - Une progression fulgurante

Progression fulgurante que celle réalisée par Thibault d'Unienville en seulement deux ans. Le cycliste qui a disputé sa première course sur route en février 2020 - le Circuit du Champ de Mars - chez les non-licenciés avant d'intégrer le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC) dans la foulée. Une année plus tard, portant désormais les couleurs du Moka Rangers SC, il s'aligne au Circuit du Champ de Mars dans la catégorie élites 3 et prend la première place. Cette année, Thibault rejoint le Faucon Flacq SC et effectuera bientôt ses débuts sous le maillot national, celui de la Team MCB-Maurice.

"Cela fait deux ans que j'ai commencé le vélo. J'ai d'abord fait deux courses de VTT et ensuite j'ai pris part au Circuit du Champ de Mars en février 2020 chez les non-licenciés. Bien que le vélo que j'avais emprunté était trop petit pour moi et que la selle était mal fixée, j'avais terminé troisième et cela m'a poussé à faire une demande de licence pour intégrer le VCJCC dans la foulée", se remémore Thibault. Cette saison de découverte au sein de la catégorie pass-cycliste se passe bien et il demande à Yannick Lincoln de lui préparer un programme d'entrainement. "C'est pour cela que pour la saison 2021, je décide de rejoindre le Moka Rangers SC d'autant que mon frère Sacha et mon cousin y sont déjà. Et j'ai le bonheur de remporter ma première course chez les élites 3", confie-t-il.

Etrangement, Thibault met du temps à venir au cyclisme, un sport qui pourtant l'intéresse du fait que son père, Bruno, l'a pratiqué pendant de nombreuses années chez les cyclos (ndlr : catégorie désormais connue comme pass-cycliste). "J'ai découvert le vélo à travers mon papa qui est un ancien cycliste mais je n'ai pas fait le pas. En fait, je pratiquais beaucoup d'autres sports comme le football, le rugby, le badminton, le tennis ou le kitesurf et je ne me suis pas procuré de vélo pour me consacrer au cyclisme" relate-t-il.

Ensuite, Thibault met le cap sur la France pour entamer des études en Business Development et Energies Renouvelables. A son retour, diplôme en poche, il prend de l'emploi dans le secteur sucrier. "Quand j'ai commencé à travailler, je me suis stabilisé et c'est par la suite que je me suis acheté un vélo de bonne qualité", précise-t-il.

Au cours de la saison 2021, notre interlocuteur passe de la catégorie élite 3 à l'échelon supérieur, élite 2, pour être sélectionnable pour le Tour de Maurice devant se tenir du 2 au 6 novembre. "Je n'ai pas eu ma place au sein des cinq sélectionnés pour le Tour mais je me suis quand même aligné sous les couleurs de mon club, le Moka Rangers et ce fut une bonne expérience", lâche-t-il.

Cette année, Thibault d'Unienville change une fois encore de club. Il est accueilli par le Faucon Flacq SC, formation qui domine le circuit local depuis plusieurs années. "Pour moi, rejoindre le Faucon Flacq est un nouveau challenge. Je serais là pour épauler Christopher (Lagane) qui est un coureur possédant un énorme potentiel. Je pense que je peux accomplir encore davantage de progrès au sein de mon nouveau club", fait-il ressortir.

Après une pause après le Tour de Maurice, Thibault dit avoir repris l'entrainement en suivant un programme concocté par son coach sud-africain, Trevor Court. "Avec mon nouveau coach, Trevor Court, j'ai entamé ma préparation en décembre dernier. Il y a eu dans un premier temps la préparation foncière avec beaucoup de kilomètres dans les jambes et ce n'est que maintenant que je commence à faire de l'intensité. Parallèlement, il y a eu plusieurs sorties avec la sélection nationale les samedis", explique celui qui a pris la cinquième place lors des championnats nationaux de course sur route et la huitième de celui du contre-la-montre individuel l'an dernier.

Le cycliste honorera sa première sélection lors du Tour du Cap prévu en Afrique du Sud du 3 au 6 mars, une course qui servira de préparation à la Team MCB-Maurice en vue des Championnats d'Afrique en Egypte qui se tiendront du 22 au 27 mars. "Pour moi, faire partie de la sélection pour les Championnats d'Afrique est déjà un objectif qui a été atteint. C'est un rêve qui se réalise car je voulais vraiment représenter mon pays à une grande compétition. Je vais tout donner pour emmener nos leaders le plus haut possible. J'aimerais contribuer à la réussite de Christopher (Lagane) et Alexandre (Mayer)", conclut le coureur qui fêtera son 27e anniversaire le 9 mars 2022.