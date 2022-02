Madagascar: Karaté - Partenariat entre le FKM et l'ambassade du Japon

Une date à retenir dans las annales de l'histoire du karaté-do malgache. La Fédération de karaté-do (FKM) de Madagascar dirigée par Solofoniaina Barijaona Andrianavomanana et l'ambassade du Japon représentée par son ambassadeur Higuchi Yoshihiro ont signé un contrat de don sur le projet d'acquisition des équipements pour la FKM à l'hôtel du Louvre à Antaninarenina.

Renforçant le lien d'amitié entre les deux pays en ces soixante années d'amitié et de coopération, ce contrat de don arrive à point nommé. Le projet entre dans le cadre du programme de coopération japonaise intitulé " dons aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine ".

Pour sa prise de parole, l'ambassadeur du Japon Higuchi Yoshihiro a expliqué que " À mon arrivée à Madagascar en 2020, j'ai réaffirmé la volonté du Japon quant à la promotion des arts martiaux japonais à Mada-gascar et aujourd'hui c'est la discipline de karaté parce que le karaté est certainement l'un des arts martiaux japonais le plus connu et le plus pratiqué dans le monde. La pratique du karaté à Madagascar m'a surpris agréablement. En décembre 2021, j'ai pu assister au championnat de Madagascar où j'ai constaté les meilleures prestations et une participation plus active des combattants ", conclut-il.

La dotation en don s'éva-lue à 30 000 euros, soit l'équi-valent de 125 000 000 d'aria-ry. Pour répondre à la belle motivation et à encourager un peu plus la Fédé-ration et les pratiquants de cet art, le don consiste en fourniture des tatamis, des kimonos et de scoreboards électroniques.

Et l'ambas-sadeur du Japon de continuer " nous espérons que ces équipements contribueront à la promotion et à la vulgarisation du karaté à Madagascar ", termine t-il.

Pour le président de la FKM Solofoniaina Barijaona Andrianavomanana, il a présenté ses vifs remerciements à l'ambassadeur du Japon. Il a expliqué que " Ce soutien arrive à point nommé monsieur l'ambassadeur, en cette période de préparation des jeux des îles, de championnat continental et mondial, aux programmes de la FKM, vous réchauffez nos ambitions. La FKM promet de faire bon usage de ces matériels... ".

Face à certaines ailes dissidentes qui veulent créer des divisions au sein du karaté-do, l'UKCM (Union des karatekas ceinture noire de Madagascar), son président sensei Lalajaona a expliqué que " l'UKCM est solidaire avec la FKM et est très fière de la signature du contrat pour la dotation des matériels pour les karatekas. L'UKCM est contre tous ceux qui veulent créer des discordes entre les pratiquants de cette discipline. Ce don est destiné à tout le peuple malgache sans distinction mains non uniquement pour la Fédération ", conclut-il.