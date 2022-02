Afrique: RDC-Maroc - Serge Nkonde commence déjà à mobiliser les Congolais

A un mois du match RDC-Maroc, cette fameuse rencontre de tous les enjeux, le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo s'est mis à mobiliser les Congolaises et Congolais, toutes tendances confondues, à se liguer comme un seul homme, pour un seul objectif, battre le Maroc et aller à la Coupe du Monde. "Il faut barrer la route à tout congolais qui parle de mal de notre équipe, nous n'avons que le Congo comme patrie", a-t-il dit mercredi à la presse sportive dans un tête-à-tête organisé au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte.

Pour ce match RDC-Maroc qualifié comme finale des finales, Serge Nkonde a appelé tous les Congolais à se tenir main dans la main, la victoire sera certaine : " ensemble, regardons tous dans la même direction pour valoriser tout ce qui se dit sur notre équipe nationale qui est, à jamais, notre dénominateur commun. L'essentiel de mon message consiste à barrer la route à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, parlent en mal des Léopards la RDC ", a déclaré le patron des Sports congolais mettant en garde tous les indiscrets qui se livrent à raconter à longueur de journée n'importe quoi sur l'équipe nationale.

"Chers amis de la presse, il est inopportun et inutile d'étaler nos insuffisances sur la place public ", a-t-il explicité, brandissant des menaces sur tout récalcitrant.

Les Léopards de la RDC et les Lions d'Atlas du Maroc jouent en opposition directe en aller et retour : le 25 et le 29 mars prochain pour une place à la Coupe du monde Qatar 2022. Serge Nkone a donc rassuré les Congolais qu'il mettra tous les moyens que le gouvernement disposera pour la réussite de ce double rendez-vous.

Comprenant que le match de football se joue dans les fronts, la mobilisation y compris, une importante marche de santé dit Serge Nkonde sera bientôt organisée à travers la ville de Kinshasa, question de réveiller et sensibiliser tout le monde que le Congo a une carte à jouer, et qu'il faut à tout prix la gagner. L'évènement aura lieu au stade des Martyrs, où environ 25000 milles personnes auront droit d'accéder.

Sur le plan technique, pas de souci pour Hector Cuper et ses poulains, qui tout au long du mois de décembre et janvier, ont fait deux stages de préparations, respectivement en Egypte, et Bahreïn.

Meschack Elia, il faut l'oublier...

Répondant à une question sur Meschack Elia, le meilleur joueur du Chan Rwanda 2016, que l'opinion pensait le voir venir en renfort, Serge Nkonde répond qu'il est difficile à ce stade de penser aux services de cet ancien joueur de Mazembe. De ses fuites en cascade en Belgique, où il a été transféré par Mazembe au sein de Standard de Liège, Meschack s'est présenté en Suisse comme un exilé politique. Il a pu convaincra et obtenu un asile. C'est à ce titre qu'il a fait même déplacé ses parents qui vivent en Suisse comme des réfugiés politiques.

Pour obtenir tous ses avantages, Meschack Elia dit le Ministre est parvenu même à déclarer qu'il est recherché au Congo, s'il y met ses pieds, il sera tué.

Pour Serge Nkonde, il faudrait des mesures politiques. Le joueur a été mal encadré par des agents véreux qui l'ont induit en erreur, et qu'à ce niveau la solution à ce dossier ne relève pas de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), mais désormais de la filière diplomatique et rien d'autre. Par contre Théo Bongonda arrive, il sera à Kinshasa le 6 mars chercher son passeport congolais, a-t-il rassuré.