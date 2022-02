Afrique Centrale: Mécanisme régional de suivi Accord-cadre d'Addis-Abeba/Successeur de Museveni, Félix Tshisekedi s'engage à œuvrer pour la consolidation des efforts de maintien de la paix

Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a succédé au président ougandais Yoweri Museveni à la tête du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba. Tel est le fait ayant marqué la dixième réunion de cette structure régionale tenue hier à la Cité de l'Union Africaine, à Kinshasa. Aussitôt en commande, le Chef de l'Etat congolais s'est dit déterminé à travailler pour la consolidation des progrès et le renforcement de la coopération en vue d'une paix durable dans la région.

Présents à cette 10ème réunion qui a coïncidé avec le 9ème anniversaire de la signature de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, le Président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Ndayishimiye du Burundi, l'angolais Joao Lourenço, le Sud-africain Cyrille Ramaphosa ainsi que le centrafricain Faustin-Archange Touadera. On a noté également la présence de Jean-Pierre Lacroix, Musa Faki et M. Quentin, respectivement Secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations du maintien de la paix et Président de la Commission de l'Union Africaine et envoyé spécial de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs.

"J'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modestes soient-ils, accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord-cadre et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable ", a déclaré le Chef de l'Etat rd-congolais, dans son allocution du jour. Conscient du poids de cette mission de consolidation de la paix, le successeur de Museveni a appelé ses pairs à une synergie d'efforts pour y parvenir. "Excellence Mesdames et Messieurs, neuf ans jour pour jour se sont écoulés depuis la signature de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir, celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels on souscrit les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toutes vérités de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin aux cycles récurrents de violences armées, d'instabilité, rencontrées depuis plus de deux décennies dans la région, en général, et à l'Est de la République Démocratique du Congo, en particulier", a-t-il souligné, tout en reconnaissant les efforts fournis par son homologue ougandais, Yoweri Museveni, et les Nations Unies, la restauration de la paix dans la région et, très spécifiquement, dans la partie Est de la République Démocratique du Congo.

" (... ), il nous revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs...

En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violences découlant de l'activisme de groupes armés locaux et régionaux dont les plus nocifs seraient peut-être les ADF, Mouvement terroriste islamiste, qui constituent une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. A cet égard, et en mémoire des victimes des atrocités commises contre les populations civiles et membres de forces de défense et de sécurité, les casques bleus ainsi que les étrangers", a laissé entendre Fatshi, qui a aussi exprimé sa gratitude envers tous ses hôtes présents à Kinshasa pour la circonstance.

"C'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République Démocratique du Congo abrite ce jour la 10ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la région. A vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet.

En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison de restriction... Bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10ème réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région de Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet ", a-t-il déclaré.

Au terme des échanges, toujours hier, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de pays signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ont décidé de continuer de dialoguer et d'éliminer les tensions par des voies politiques et diplomatiques. Après cette 10ème réunion à Kinshasa, le prochain rendez-vous est prévu à Bujumbura, capitale du Burundi.

La Pros.