Tunisie/Maroc: Kebaïer n'a pas été contacté par le Raja

L'ex-sélectionneur de la Tunisie dément.

Mondher Kebaïer a démenti l'information qui circule depuis peu quant à son possible engagement avec le Raja de Casablanca en lieu et place du Belge Marc Wilmots, limogé récemment. Cependant, Kebaïer serait proche du club algérien du Constantine. 7e au classement du championnat d'Algérie, le CS Constantinois affronte aujourd'hui le MC Oran en Ligue 1 algérienne. Rebasculons enfin vers le Raja qui cherche actuellement un coach. Et il se pourrait que la piste tunisienne soit d'actualité, puisque Nabil Maâloul et Mouïne Châabani ont été approchés en ce sens... et sans plus.

La Ligue sévit

La Ligue a sévi ces derniers jours, infligeant une pluie de sanctions sur nos clubs de Ligue 1 et 2 (en grande partie, suite aux écarts de joueurs, jets de projectiles divers et utilisation de fumigènes). Ainsi, en Ligue 2, la Zliza ne recevra pas dans son fief durant trois matches après les soubresauts signalés lors de l'explication face à l'OSB. Le CSHL et l'ASR ont, à leur tour, écopé un blâme et une amende de 2.500 dinars chacun. Un blâme infligé aussi pour le CAB qui devra s'acquitter d'une amende de 1.500 dinars. De même pour l'EM Mahdia et la JS Kairouan, alors que l'AS Menzel Nour en sera quitte pour une amende de 1.000 dinars et un blâme.

Ligue 1 -- Phase des groupes : les dernières dates

La Ligue a récemment communiqué le calendrier des dernières journées de la première phase du championnat de l'élite. Voilà l'agenda :

10e journée : 9 et 10 mars

11e journée : 12 et 13 mars

Rattrapage 11e journée : 16 mars

12e journée : 23 et 24 mars

13e journée : 30 et 31 mars

14e Journée : 6 Et 7 Avril