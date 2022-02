Congo-Kinshasa: En préparation des échéances électorales 2023 - Les DTR s'alignent légalement en tant que parti politique

Le parti politique Démocrates Tshisekedistes Rénové (DTR) revêt désormais de sa personnalité juridique et figure sur la liste de partis politiques opérant en République démocratique du Congo. Ces affirmations émanent de la bouche du Secrétaire général dudit parti, le mercredi 23 février 2022.

Axée sur l'idéologie nationaliste qui se résume par le slogan : " Unité, démocratie et patriotisme ", le parti politique DTR se prépare conséquemment pour affronter les prochaines joutes électorales à tous les niveaux, en République démocratique du Congo. "On se met en ordre de bataille pour les élections de 2023. C'est un nouveau parti comme vous le savez, mais les petites lacunes qui nous mettaient en difficulté avec les services étatiques ont été dissipées. Rapidement, il nous reste qu'à faire le petit toilettage avec certains services qui restent. Pour le moment, je peux dire que nous sommes à 80 % officiellement connus ", a-t-il confirmé, avant d'enchainer : " Notre stratégie est d'imposer nos textes à tous les membres, tout en privilégiant ce qui nous unis ; désintéressé ce qui peut nous séparer. C'est de cette manière que l'unité et la démocratie pourront cohabiter. Et grâce à tout cela, nos membres garderons leurs valeurs dans la constance et les idéaux Tshisekedistes".

Le secrétaire général du DTR a indiqué qu'ils sont alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) avec un projet de société qui fait le point sur " la sociale démocratie et la valorisation des ressources naturelles de la RDC". "Les DTR prônent une économie basée sur la production locale et la valorisation de toutes nos ressources en commençant par l'agriculture. Les DTR veulent que l'économie congolaise soit au service de l'homme congolais lui-même avant de servir ses voisins et les autres pays amis ", a argumenté Maître Pontien Mbikayi.

Brève historique

Le parti politique Démocrates Tshisekedistes Rénové (DTR), a été créé à la suite d'un malaise entre le coordonnateur du Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes (RDT) et le sénateur Augu Ilunga. Suspendu par le directoire du Parti dont il est encore membre jusqu'à présent, cet élu du Kasaï Oriental, avait notamment dénoncé la dérive dictatoriale au sein de cette formation politique.