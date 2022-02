Congo-Kinshasa: Crise économique post-coronavirus /Kinshasa - Ruth-Paola Ngwanza propose des pistes de solutions à travers le Festival "Les défis Congolais"

Durant deux jours, soit du 22 au 23 février 2022, à l'espace de la gare centrale de Kinshasa dans la commune de la Gombe, s'est tenu, la première édition du Festival "Les Défis Congolais" initié par Ruth-Paola Ngwanza, Editrice du groupe hebdomadaire "Les Défis Congolais" et coordonnatrice dudit festival. Placé sous le thème "la relance de la croissance économique de la République Démocratique du Congo d'après covid19", ce festival a connu la participation de plusieurs acteurs institutionnels et non institutionnels. Avec pour objectif : la promotion des initiatives et des stratégies devant permettre la relance de la croissance économique de la République Démocratique du Congo, ainsi que la mobilisation des recettes" Les défis Congolais" est une grande manifestation qui unit acteurs institutionnels, les acteurs influents de la société civile.

Au second trimestre de l'année 2020, la RDC était frappée de plein fouet, comme la planète entière, par la crise économique dû à l'avènement de la covid-19. Maintenant que la situation est un peu plus maîtrisée, il est désormais question de réfléchir sur les réponses à apporter aux entreprises dans le souci de relancer l'économie du pays.

C'est dans ce contexte que le groupe hebdomadaire "Les Défis Congolais", un média d'analyse et d'information Générale, qui existe en République Démocratique du Congo depuis maintenant près de 10 ans, a organisé un festival dénommé les Défis Congolais. Ce festival qui avait pour objectif la promotion des initiatives et stratégies devant permettre la relance de la croissance économique de la République Démocratique du Congo après la covid 19, a connu la participation des acteurs institutionnels du pays et d'autres de la société civile des autorités choisies selon leurs expertises et la presse.

Pendant deux jours, plusieurs intervenants se sont succédé sur le podium pour un exposé sur un sujet bien défini par les organisateurs. C'est le cas du porte-parole du Chef de l'Etat, Tharcisse Kasongo Mwema Yamba-Yamba et de son adjointe, madame Tina Salama ; du président de l'assemblée provincial de Kinshasa, Gode Mpoyi ; du Directeur Général de l'office de voirie et drainage, Victor Ntumba ; de l'Administrateur Directeur Général de Fonds Forestier National, Honoré Mulumba ; du Ministre National de l'industrie, Julien Paluku et bien tant d'autres.

Par ailleurs, plusieurs sujets ont été débattus. Il s'agit de "l'accompagnement du législateur aux mesures de relance économique" exposé par le Président de l'assemblée provinciale de Kinshasa qui, à son tour, a suggéré l'accompagnement des législateurs aux besoins de la relance économique, en suspendant quelques taxes pendant une durée de trois mois. Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'Etat, a planché sur la vision de Félix Tshisekedi, président de la République, en rapport avec la croissance économique. Il estime que le chef de l'Etat éprouve une volonté farouche à ramener le pays dans le concert de nation. Selon lui, cette volonté s'est traduite lors de sa présidence à l'Union Africaine, et partout où il est passé...

Ruth-Paola Ngwanza, initiatrice du festival affirme que ces échanges seront utilisés et pérennisés sur la sphère médiatique pendant au moins trois mois après le festival. L'organisatrice de ce grand rendez-vous indique que, l'idée était de promouvoir à travers ses exposés et séries des questions - réponses, des discours, des initiatives, quelques actions des acteurs institutionnels et non institutionnels afin de permettre la relance économique du pays ainsi que la mobilisation des recettes.

Il faut signaler que le festival "les défis congolais" a connu la participation de plusieurs acteurs sociaux, les acteurs institutionnels, la presse ainsi que les participants.