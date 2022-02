Ile Maurice: L'histoire de notre pays est liée à jamais au PTr

Mes chers compatriotes,

En ce jour mémorable du 23 février, nous célébrons les 86 ans du Parti Travailliste, ce parti politique qui Façonné l'île Maurice moderne et qui nous a tous libéré du joug colonial.

Nos accomplissements sont inaltérables que ce soit sur le plan historique, social et économique : le droit de vote pour TOUS, les allocations sociales, les pensions destinées aux retaités, aux veuves aux orphelins et aux handicapés, les logements sociaux, le système de santé gratuit, l'éducation gratuite, le transport gratuit pour les édudiants et les personnes âgées, pour ne mentionner que quelques unes de nos réalisations.

L'histoire de notre pays est liée à jamais à l'histoire du Parti Travailliste, L'empreinte travailliste est partout autour de nous.

Le Parti Travailliste a connu cinq dirigeants avant moi.

Ces derniers ont combattu corps et âme contre une adversité féroce sans jamais courber l'échine.

Dans quelques jours, nous allons célébrer le 54e anniversaire de l'Indépendance de notre pays mais il es triste de constater que tout ce qui a été construit pierre après pierre, avec patience et persévérance, dans l'unité, est en train de voler en éclats.

Depuis les élections de 2014, nous ne pouvous que constater une érosion constante de nos valeurs et de nos principes. Les scandales continuent à s'accumuler sans jamais tenir compte des critiques.

Les nominations des proches et ou des "roders bouttes" dans les institutions gouvernementales et au sein des corps paraétatiques, le tout accompagné de salaires mirobolants, dilapidant les caisses de l'état et bafouant, jour après jour, la méritocratie.

Quant à la chasse aux sorcières qui a déjà coûte des milliards au pays, elle semble ne connaître aucun répit.

Les fons public continuent à être dilapidés tandis que des contrats valant des centaines de millions sont alloués à des proches du régime en place.

L'avenir économique s'annonce donc, très sombre, avec une roupie qui déprécie à vue d'oeil et une inflation qui ne cesse de grimper. La conséquence de ce désastre est la hausse des prix, ce qui constitue un vrai coup de massue pour la population.

Du coup, l'harmonie sociale est menacée tandis que la drogue s'étend à chaque recoin du pays, ce qui cause des ravages parmi les jeunes. Par conséquence nous vivons dans une insécurité grandissante et il n'y a plus de "Law and Order".

Récemment, un agent politique d'un parti au gouvernement a été assassiné parce qu'il allait dénoncer la fraude électorale. Les coupables courent toujours...

De nos jours, notre démocratie est méconnaissable. Le parlement est devenu la risée de tous, car les droits des parlementaires de l'opposition, et par conséquent de leurs mandants, sont constamment bafoués. En d'autres mots, notre auguste assemblée a perdu de sa splendeur ainsi que ses lettres de noblesses.

Les Mauriciens n'ont plus confiance dans le processus électoral suite au décompte des vois dans la circonscription no.19 où des bulletins de vote ont disparu comme par hasard! Cette irrégularité parmi d'autres est une atteinte directe au droit de vote des concitoyens, ce qui est sacré dans le cadre d'une démocratie. Aujourd'hui, ce droit garanti par la constitution est ridiculisé et batoué.

Quand des centaines de nos concitoyens se retrouvent dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote parce que leurs noms ont été enlevés du registre électoral, la première victime n'est autre que la démocratie, et par extension, le peuple.

Vox populi vox dei.

Pas une semaine ne s'écoule dans que le "money polictis" ne fragilise encore plus notre démocratie. Les faibles se laisent tenter tandis que les lâche n'ont aucun mal à vendre leur âme et conscience au plus offrant.

L'implosion de l'état de droit est devenue tristement un spectacle quotidien...chaque jour notre île. jadis paradisiaque, glisse lentement mais surement vers un enfer d'où un retour semble peu probable à moins que notre peuple et surtout les jeunes décident de se réveiller et prendre leurs destins entre leurs mains; il n'est jamais trop tard !

L'expérience que j'ai acquise me permet de voir mon pays plonger dans de profonds abîmes et je sais, pertinemment qu'il est vital de rassembler celles et ceux qui veulent sauver leur patrie.

Plus que jamais, il est temos de procéder à une véritable rupture avec le passé pour s'assurer que plus jamais nos génétations à venir ne subissent cet assassination quotidienne de notre démocartie.

Ce renouveau passe aussi par la restructuration du PTF dans le but de préparer les jeunes pour la relève. Ce processus, je l'ai nommé "GEN-NEXT".

La population et les jeunes principalement doivent savoir qu'il existe une autre façon de s'engager en politique. Tout n'est pas que bassesses, défections et trahisons ! Voilà pourquoi je lance un appel à tous nos patriotes et surtout à cette jeunesse pleine de rêves et d'idéaux afin de mettre de côté nos différences. Comme dit le dicton "Quand le Sage nous montre la lune, ne regardons pas le doigt..."

Rassembles-vous autour du Parti Travailliste pour libérer le pays de cet amateurisme et cette autocratie qui sont en train de gangrener nos fondations ! Les Mauriciens méritent mieux et ont envie de vivre enfin libre et serein dans une île Maurice meilleur et à chance égale pour chacun!

-Vive le Parti Travailliste.

-Vive la République de Maurice