Ile Maurice: Sécurité maritime - Conditions météorologiques difficiles, le pompage prendra plus de 48 heures

Depuis le naufrage des trois bateaux de pêche taiwanais mercredi à Pointe-aux-Sables et Bain-des-Dames, la priorité des autorités est de pomper le diesel à bord. Toute l'attention est portée en premier sur le Wen Hung Dar N°168, qui s'est enlisé à Pointe-aux-Sables, à 897 m des côtes. En effet, l'équipe de "salvage" de Polygreen a été héliporté à bord par l'Alouette III du Police Helicopter Squadron (PHS) et par Corail Hélicoptère, affrété par la société grecque. C'est vers 12h30 que l'exercice de pompage du diesel a démarré à Pointe-aux-Sables, loin des badauds. D'ailleurs, un cordon de sécurité a été installée pour dissuader tout curieux à s'approcher de la zone d'opération.

Selon Anil Kumar Dip, commissaire de Police (CP), qui était sur place hier à Pointe-aux-Sables pour suivre les opérations, ce bateau de pêche contient le plus de diesel dans ses réservoirs, soit 80 tonnes métriques. "L'opération semble simple mais délicat. (... ) Le bateau n'est pas stable. L'exercice de pompage prendra plus de 48 heures en plein jour. On ne pourra pas effectuer de pompage la nuit", explique le CP. Selon lui, le palangrier ne peut accueillir plus de six cubitainers (IBC). Autre contrainte, une barge qui devait accoster pour accélérer le pompage ne pourra être utilisé dans l'immédiat à cause des conditions météorologiques. Dans l'éventualité où le temps s'améliore, la barge sera mobilisée pour le pompage du diesel. D'où la décision d'utiliser les hélicoptères pour hélitreuiller les cubitainers de diesel jusqu'à la terre ferme.

Le CP n'a pas manqué de fustiger ceux qui critique les opérations. "Il y a eu beaucoup d'appréhension. (... ) Cela demande une dextérité extraordinaire des pilotes. Le risque est calculé. Pour toutes les opérations ce sont des décisions réfléchies afin de protéger l'environnement et de mener les opérations sans aucune perte." Présent également à Pointe-aux-Sables, Sudheer Maudhoo, ministre de l'Economie bleue, de la Pêche et des Affaires maritimes, a fait ressortir qu'une fois que le temps se sera amélioré, les salvors de Polygreen effectueront une évaluation du bateau de pêche pour connaître l'étendue des dégâts. Une fois cet exercice complété, il sera renfloué et remorqué au port. Ensuite, ce sera au tour du Maan Yu Feng 1 et du Maan Yu Feng 168, échoués sur un banc de sable, à Bain-des-Dames. Les deux bateaux ont chacun 20 tonnes métriques de diesel à bord. Pour l'heure, aucune fuite de diesel ne s'est échappée des entrailles du Wen Hung Dar N°168 rassure les autorités.

Sur place, Xavier-Luc Duval, leader de l'Opposition, a qualifié le tripe naufrage de "honte nationale". "Ce qui se passe aura définitivement une portée internationale et médiatique. On doit voir d'où vient le problème car les accidents de bateau sont de plus en plus fréquents dans les eaux mauriciennes". Même son de cloche pour la députée mauve Joanna Bérenger qui demande à ce qu'une enquête soit faite pour connaître les causes de ces accidents de bateaux qui deviennent de plus en plus fréquents. "Mo espere mo pa pou bizin koup mo seve ankor la sipa ena oil spill", lancera-t-elle dans une boutade. L'exercice de pompage qui a pris fin à 17 heures se poursuit ce matin.