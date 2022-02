Ile Maurice: MV Wakashio - Le rapport en cours de rédaction

Les travaux de la cour d'investigation pour faire la lumière sur l'échouement du MV Wakashio à Pointe-d'Esny le 25 juillet 2020 ont pris fin hier, jeudi 24 février. Le président du panel, l'ancien juge Abdurafeek Hamuth, a annoncé que ses deux assesseurs, Jean Mario Geneviève, Marine Engineer et Johnny Lam Kai Leung et lui-même sont en train de rédiger leur rapport qui sera soumis au ministère de la Pêche.

Pour cette dernière séance, le panel a entendu les deux "radar operators" basés à la National Coast Guard (NCG) de Deux-Frères et qui, lors du naufrage, étaient postés au Coastal Surveillance Radar System (CSRS) de Pointe-du-Diable. PC Jagurnath qui a déposé pour la troisième fois a été confronté à des incohérences relevées dans ses précédents témoignages. Encore une fois, il s'est emmêlé les pinceaux concernant son téléphone qu'il avait, selon ses dires, laissé chez lui.

Par inadvertance, il aurait pris celui de son épouse. Pour la première fois, il évoquera le fait que c'est son frère qui est venu déposer son téléphone au CSRS de Pointe-du-Diable à la demande de son épouse. Ce qui n'a pas convaincu le panel.

"A story you're making up"

"This is another story you're making up now. (... ) Each time you're coming with a different story", fait remarquer l'ancien juge. De son côté, Jean Mario Geneviève lui a fait comprendre qu'ils ont la preuve que le Voyage Date Recorder du Wakashio était allumé. "Le seul appel de la NCG qui a été enregistré est celui de Blue-Bay. Nous avons la preuve qu'il n'y a pas eu d'appel de Pointe-du-Diable. Les entrées sur le VDR sont fausses".

Confronté également à ses incohérences lors des dernières auditions, PC Sujeebun explique qu'il était assis devant le radar le jour du naufrage. S'il avait affirmé qu'il avait vu un navire à 7 milles nautiques, il ne se souvient plus de cette version. "Quand avez-vous su que le navire s'était échoué ?, lui demandera alors Jean Mario Geneviève. "Ce n'est que vers 20h30 ou 20 h 40 que l'Ops room m'a informé" répond-il. Et à l'assesseur d'enchaîner: "Vous étiez devant votre écran et un navire est près du pays et vous ne faites rien ? Le navire est échoué à 19 h 30 et vous ne savez rien?", s'emporte l'assesseur. PC Sujeebun fera ressortir qu'il n'a reçu aucun appel du vraquier pour l'informer qu'il était en difficulté.