Ile Maurice: Spectacle - Place à la magie

interview

La magicienne Beryl Trupin donnera une représentation au Caudan Arts Centre, Port Louis, les 5, 6 et 20 mars. Elle te parle d'elle, de la magie et t'explique ce que ce monde représente pour elle. Prends ta baguette magique et abracadabra.

Parlez-nous de vous ? Comment êtesvous tombée dans le chaudron magique ?

Je suis tombée dans le chaudron magique très jeune, avec mon papa français, qui est lui-même magicien, metteur-en-scène, comédien, et ma maman mauricienne, professeure de théâtre et chanteuse. J'ai commencé à suivre mes parents quand j'avais huit ans. Je dormais dans les malles des costumes. J'ai grandi sur une scène, entourée de strass et de paillettes. À 14 ans, je montais déjà sur les planches. Mais quand on est magicien, on doit aussi être très bon à l'école car autrement, ça ne marche pas. J'ai donc fait mes études et j'ai une licence en marketing et un Brevet de Technicien Supérieur en communication. J'étudiais, tout en étant magicienne. C'était intense, mais génial.

Vous êtes vice-championne de France de magie. Racontez-nous votre aventure.

Je suis vice-championne de France de magie pour 2016-2017. C'était mon premier concours national et j'étais très étonnée du prix. J'avais présenté une de mes créations sur le thème des ballons. C'était la première fois que je la présentais. Ce numéro a eu un grand succès en Europe. C'est ce numéro qui m'a valu ce titre et de beaucoup voyager par la suite, notamment en Suisse, en Espagne, au Portugal et en Italie, entre autres. Cela a été une très belle expérience pour moi.

La magie c'est quoi pour vous ?

La magie c'est l'art de rendre le monde invisible, visible. La magie est un art complet, qui peut réunir toutes les disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre, le mime et c'est pour moi le meilleur moyen de faire voyager les gens dans un monde imaginaire ou plus précisément dans mon monde imaginaire. C'est un véritable moyen d'expression de sa créativité totale.

Vous allez présenter votre premier spectacle de magie à Maurice. Que réservez-vous aux spectateurs ?

Je présente mon premier spectacle de magie à Maurice les samedi 5 et dimanche 6 mars. On va jouer à guichets fermés lors de ces deux dates, et du coup, on a opté pour une autre date, soit le dimanche 20 mars. Il reste quelques places. Mon spectacle s'intitule "Là-haut le petit magicien". Je ne peux pas tout te dévoiler de mon spectacle car c'est une surprise. Mais je peux te dire que je mélange plusieurs disciplines dans ce spectacle et je peux t'assurer que tu vas voyager. Ce spectacle est pour les enfants, mais aussi pour ceux qui n'ont pas oublié de l'être.

Comment devenir un bon magicien ?

Tout le monde peut devenir magicien ou magicienne, il faut simplement vouloir rêver et se laisser emporter par ses rêves les plus fous. Mais il faut aussi beaucoup travailler et avoir de l'endurance. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Mon rêve de devenir magicienne m'est venu quand j'avais 14 ans et que je suis partie avec mon père assister au championnat du monde de magie. C'était un choc pour moi de voir autant de magiciens. Quand je les ai vus, je me suis dit, un jour, moi aussi, je serai magicienne. Ce rêve-là me paraissait inaccessible, mais j'ai réussi, peu après, à créer mes premiers numéros avec les arbres de Noël, les repas de fin d'année. Avec ma soeur, on avait un spectacle de colombes et de télépathie. Nous étions les plus jeunes télépathes d'Europe. Tout cela est parti d'une pensée, d'une émotion, qui m'a suivie toute ma vie. Mais après, il faut être entouré des bonnes personnes, qui sont là pour t'encourager et te donner les moyens d'y arriver.

Comment je peux devenir magicien ?

Il faut d'abord croire que ce rêve est possible. Pour commencer, tu peux aller sur le web et visionner des vidéos. Il y a des tas de tutos sur YouTube, qui t'apprendront à faire des petits tours de magie. À mon époque, il n'y avait que des livres et des DVD, c'était plus compliqué. Si c'est ton rêve de devenir magicien, il ne faut pas que t'hésites à aller à la rencontre de vrais magiciens. Je suis là pour ceux qui sont vraiment passionnés de magie. Je peux répondre à toutes tes questions et t'orienter vers ce que tu souhaites. Il faut que tu saches aussi que la magie est une discipline très vaste. Il y a des gens qui vont préférer les cartes, d'autres les pièces ou encore la scène. J'organise aussi des Masterclasses de magie. Le 16 et le 17 avril, je vais organiser une Masterclass au Caudan Arts Centre. Si tu veux te mettre à la magie, rejoins-nous. Mon objectif est de développer l'art magique à Maurice et de faire en sorte qu'il y ait de futurs magiciens et magiciennes mauriciens.